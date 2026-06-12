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Džabari neće u Beograd, Partizan našao ko hoće: Stiže zamjena za najskuplji promašaj u istoriji kluba

Džabari neće u Beograd, Partizan našao ko hoće: Stiže zamjena za najskuplji promašaj u istoriji kluba

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Košarkaški klub Partizan želi da angažuje Nelija Džozefa (25), krilnog centra Strazbura.

Partizan želi Nelija Džozefa Izvor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Košarkaški klub Partizan mora da razmišlja o stvaranju tima za novu sezonu prije nego što se završi aktuelna takmičarska godina, a čini se da su crno-bijeli već "pikirali" koga bi željeli u timu. Navodno, Đoan Penjaroja je aminovao dolazak krilnog centra Nelija Džozefa (25) - rođenog u Nigeriji, školovanog u SAD, a sa iskustvom igranja u Francuskoj.

Kako prenosi "Backdoor Podcast", crno-bijeli su zainteresovani da angažuju košarkaša koji nosi dres francuskog Strazbura. Riječ je o krilnom centru Neliju Džozefu, nigerijskom košarkašu koji je čak pet godina bio na koledžu u SAD. Nakon što nije uspio da se izbori za odlazak NBA, Džozef je profesionalnu karijeru započeo u Francuskoj.

Izvor: AARON JOSEFCZYK / UPI / Profimedia

Neli Džozef je 206 centimetara visok i 109 kilograma težak košarkaš, pa bi u reket Partizana donio strašne fizičke predispozicije. Ima visinu i masu, a najjače oružje mu je postizanje poene na samom obruču. Tokom prve profesionalne sezone u francuskom prvenstvu bilježio je 13 poena, devet skokova i 1,3 asistenciju po meču.

Jasno je i zašto se Neli Džozef našao na radaru Partizana! Krilni centar Džabari Parker poručio je da nema namjeru da se vraća u Beograd iako ima ugovor za narednu sezonu, dok je Dilan Osetkovski privukao pažnju Valensije koja želi da ga angažuje za narednu sezonu. Njihovim odlascima iz kluba otvorio bi se prostor na visokim pozicijama, pa bi Džozef mogao da dobije veliku ulogu naredne sezone.

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Tagovi

KK Partizan Neli Džozef

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