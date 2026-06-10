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"Nećemo im dozvoliti da slave titulu na našem terenu": Karlik Džouns samouvjeren poslije pobjede pred Grobarima

"Nećemo im dozvoliti da slave titulu na našem terenu": Karlik Džouns samouvjeren poslije pobjede pred Grobarima

Autori Nemanja Stanojčić Autori Jelena Bijeljić
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Plejmejker Partizana Karlik Džouns iznio je utiske poslije pobjede protiv Dubaija u Beogradu.

Karlik Džouns želi još jednu pobjedu protiv DUbaija Izvor: MONDO

Plejmejker Partizana Karlik Džouns pun je samopouzdanja poslije pobjede protiv Dubaija u trećoj utakmici finalne serije ABA lige. Crno-bijeli su vodili tokom svih 40 minuta i pokazali karakter, pa će u narednom meču koji se igra u petak biti u psihološkoj prednosti. 

"Ključno je bilo da damo sve od sebe, bili smo pritjerani uza zid, ostalo nam je samo da se nadigravamo. Imali smo podršku navijača, igrali smo na domaćem terenu. Izgubili smo dvije utakmice u Dubaiju, jednu smo mogli da dobijemo da nismo ponovili greške. Pobjeda je u detaljima, izašli smo sa jako dobrom energijom", rekao Džouns i onda posebno nahvalio dvojicu saigrača:

"Sjajna energija Bruna, sjajna energija Bonge od samog starta meča, samo smo ih sledili. Mislim da smo i drugu takmicu u Dubaiju dobro počeli kao danas, ali smo tamo imali neke loše momente, večeras smo se izborili sa pritiskom".

Džouns voli da daje "zapaljive" izjave, a tako je bilo i ovog puta. Motivisan je da podigne trofej sa Partizanom i to ne krije.

"Naravno, poraslo nam je samopouzdanje poslije jedne ovakve pobjede, ali nismo još gotovi. Čeka nas utakmica za dva dana, biće motivisani da dođu da nas pobijede. Nećemo dozvoliti drugom timu da na našem terenu slavi titulu, samouvjeren sam i cijeli tim je samouvjeren, još uvijek nije gotovo", kaže plejmejker crno-bijelih.

Šta može da presudi u četvrtoj utakmici? "Teško je reći, ali ako budem igrali kao danas, sa dobrom energijom, čuvali jedni drugima leđa, mislim da imamo šanse".

Za kraj je otkrio tužnu pozadinu fotografije koju nosi na ogrlici, u pitanju je njegov rođak koji je nedavno preminuo i na taj način želi da mu oda počast.

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Tagovi

Karlik Džouns KK Partizan ABA liga

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