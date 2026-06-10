Partizan pokazao karakter i smanjio na 2:1 u seriji: Dubai nije imao šanse u Areni

Košarkaši Partizana ne daju šampionsku titulu tako lako, ubjedljiva pobjeda pred domaćim navijačima.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana savladali su ekipu Dubaija u trećem meču finalne serije ABA lige sa 84:70, i tako obezbijedili još jedan meč pred domaćim navijačima.

Izabranici Đoana Penjaroje su vodili svih 40 minuta i videćemo da li će imati snage da izbore majstoricu. Na teren će ponovo za dva dana kada moraju odigrati na istom nivou ako žele da dodatno produže seriju.

Košarkaši Partizana su ušli u ovaj duel sa znatno boljom energijom i odmah se to isplatilo. Prije svega, zaigrali su mnogo bolju odbranu, a onda je proradio i napad. Poslije nekoliko minuta smušene košarke, crno-bijeli prave seriju 13:0, što im je poslije deset minuta košarke donelo osetnu prednost 23:10.

U nastavku su zaigrali još bolje, Nik Kalates je ponovo stupio na scenu i povezao redove crno-bijelih, da bi prednost porasla do maksimalnih +16. Očekivano, uslijedio je odgovor Dubaija, kojima je malo šta polazilo za rukom ove večeri.

Ušli su im neki šutevi u trećoj deonici, razigrali su se Kabengele i Bartans i očas posla su smanjili na -6. Ipak, tada na scenu stupa Karlik Džouns koji je sa nekoliko vanserijskih poteza prodrmao tim, kreirao za sebe i druge i na kraju crno-bijeli uspijevaju da otklone opasnost i vrate ubjedljivu prednost.

U posljednjoj dionici je ona konstantno bila dvocifrena. Najefikasniji u pobjedničkom timu su bili Bruno Fernando i Karlik Džouns sa po 15 poena, Toni Džekiri ubacio 11, a Dvejn Vašington 10 poena.

Kod Dubaija najefikasniji su bili Davis Bertans i Mfiondu Kabengele sa po 17 poena, Musa i Rajt su dodali po 11 poena.