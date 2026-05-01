Trener Minesote prozvao Nikolu Jokića i Denver: "Izabrali su baš nas, ovo je bilo lično"

Trener Minesote Kris Finč detaljno je pričao o seriji sa Denverom, zaustavljanju Nikole Jokića, komentarima Džejdena Mekdanijelsa i mnogim drugim bitnim detaljima.

Minesota je izbacila Denver iz plej-ofa NBA lige. Dobila je šesti meč kod kuće (110:98) i to bez pola tima. Donte Divićenco je završio sezonu, najbolji igrač Entoni Edvards je van tima zbog povrede, prije ovog meča se povrijedio Ajo Dosuma. Uprkos svemu tome ekipa Kris Finča uspjela je da nađe rješenje i da eliminiše Nikolu Jokića i saigrače.

"Znao sam da će minutaža biti velika, svi su se trudili, imali smo 19 ofanzivnih skokova što pokazuje koliko smo se trudili. Svi su bili dobri, bez obzira da li su igrali pet minuta ili više. Mekdanijels je davao razne izjave tokom serije i to je potvrdio na terenu. Bio je najbolji strijelac, ali mislim da Marej nije dao nijedan poen preko njega", počeo je Finč.

Denver je u posljednjem meču sezone mogao da "izabere" protivnika, da je izgubio igrao bi protiv Hjustona, ali je pobijedio i tako završio u seriji sa "vukovima", to su znali dobro njihovi rivali.

"Nema izgubljene ljubavi između timova. Džejden voli izazov da čuva njihove najbolje igrače, da će morati da se probija kroz blokove, da se bori, radi to. Kada ih je isprozivao prije neki dan, pa odigrao onako... Stvarno je MVP ove serije. Rudi je bio MVP zajedno sa njim, umalo tripl-dabl, imao je osam asistencija (10, 13sk, 8as). Naši momci su to shvatili lično. Denver je imao šansu da izabere protiv koga će da igra. Nas su izabrali i mi smo to iskoristili kao motivaciju za pripremu. Nisu morali nas da izaberu, ali jesu. Naši momci su bili spremni za takav izazov."

"Kad sam vidio šta je rekao, samo jedno sam tražio"

Jaden McDaniels, deadpan delivery, on what worked for the Timberwolves offensively.



Jaden: Go at Jokic, Jamal, all the bad defenders. Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon, their whole team.”



Q: They’re all bad defenders?



Jaden: “Yeah, they’re all bad defenders.”pic.twitter.com/Lbjq7je9Fo — Chris Hine (@ChristopherHine)April 21, 2026

Nagetsi nisu imali rješenje za visoku petorku Minesote u kojoj su igrali Džulijus Rendl, Naz Rid i Rudi Gober. To je bila ideja trenera Finča.

"Da znao sam prije meča i želio sam to da radim. Htio sam da moji najbolji igrači budu na parketu. To je najbolja petorka, imali smo dužinu, to im je smetalo. Prednost su imali Rendl i Rid skoro stalno. Poslije pete utakmice mi je bilo krivo što to nisam radio više. Kada smo ostali bez dvojice igrača, nije bilo više izbora. Svi su dali doprinos zaista, a mi smo htjeli što više da igramo u tranziciji."

Džejden Mekdanijels je poslije drugog meča dao spornu izjavu u kojoj je isprozivao sve igrače Denvera, rekao je da su svi loši defanzivci, na čelu sa Jokićem i Marejem.

"Poslije komentara koje je iznio, samo sam mu rekao da je vrijeme da to dokaže. Da riječi nisu bitne, da su djela važna. Bio je spreman, stao je iza svojih riječi i odgovorio je na to."

Kako je Rudi zaustavio Jokića?

Dobio je Fnič direktno pitanje da objasni kako je to Rudi Gober uspio da zaustavi Jokića i zašto nije bilo udvajanja na Srbinu.

"Uf... Vidjeli ste kakav je to izazov. Morate rano da ga napadnete, da prolazite kroz blokove. Rudi ne radi to često, to probijanje kroz blokova, tražio je prave uglove. Mislim da je prvi put u seriji imao neke loše faulove. Jokić je elitni igrač kada je u pitanju hvatanje sopstvenog promašaja, ovog puta nije to mnogo radio. Mislim da nisam vidio nekoga ko dobro čuva Jokića toliko dobro na toliko uzastopnih mečeva. Imamo različite planove igre, ali rijetko to moramo da radimo jer je Rudi radio stvari jedan na jedan. Nije lako zaustaviti najbolji ofanzivni tim u ligi, ponosan sam na cijeli tim."

Slijedi serija sa San Antonijom koji ulazi kao odmorniji tim predvođen nevjerovatnim Viktorom Vembanjamom.

"Prije početka serije sa Denverom sam rekao da će pravi pobjednik biti San Antonio. Ne znam koliko imamo energije u sebi. Imaju nevjerovatnog igrača u Vembanjami, igraju sa dosta samopouzdanja, zabavljaju se. Od sutra ćemo da gledamo snimke i da pravimo taktiku. Mi u seriju sa Denverom nismo ušli sa namjerom da njih pobijedimo, već da osvojimo titulu. Moramo da ozdravimo prvo, da se oporavimo, čeka nas teška serija sa Sparsima", završio je Finč.

