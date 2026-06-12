Ifet Đakovac postao je najskuplje pojačanje Vojvodine, a njegov transfer iz Akrona obilježava novu eru za klub.
FK Vojvodina potvrdila je dolazak Ifeta Đakovca, kao što je MONDO najavio prije nekoliko dana. Iskusni vezista je tako postao najskuplje pojačanje u istoriji Vojvodine i za njega će ruskom Akronu biti plaćeno 1,3 miliona evra, čime je za 300 hiljada evra nadmašio prošlosezonskog rekordera Kufrea Etu.
Đakovac je centralni vezista iz Sjenice, u decembru će proslaviti 29. rođendan, a ostavio je već dubok trag u srpskom fudbalu igrajući za TSC od januara 2021. do januara 2025. godine.
Vojvodina srušila rekord: Stiglo najskuplje pojačanje u istoriji kluba
Za tim iz Bačke Topole odigrao je 148 utakmica uz učinak od 33 gola i 24 asistencije. Nakon toga je i otišao u Rusiju, a za Akron odigrao je 40 utakmica za godinu i po dana, dao je dva gola i upisao pet asistencija, pa se ovog ljeta odlučio za povratak u srpski fudbal.
Inače, on je četvrto pojačanje za Vojvodinu ovog ljeta, pošto su do sada došli Stefan Mitrović, Hamza Redžić i Nardin Mulahusejnović, a to je samo početak onoga što su u Novom Sadu spremili svojim navijačima.
Đakovac je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali neće biti njen član na ovogodišnjem Mundijalu.