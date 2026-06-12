Ifet Đakovac postao je najskuplje pojačanje Vojvodine, a njegov transfer iz Akrona obilježava novu eru za klub.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

FK Vojvodina potvrdila je dolazak Ifeta Đakovca, kao što je MONDO najavio prije nekoliko dana. Iskusni vezista je tako postao najskuplje pojačanje u istoriji Vojvodine i za njega će ruskom Akronu biti plaćeno 1,3 miliona evra, čime je za 300 hiljada evra nadmašio prošlosezonskog rekordera Kufrea Etu.

Đakovac je centralni vezista iz Sjenice, u decembru će proslaviti 29. rođendan, a ostavio je već dubok trag u srpskom fudbalu igrajući za TSC od januara 2021. do januara 2025. godine.

Vidi opis Vojvodina srušila rekord: Stiglo najskuplje pojačanje u istoriji kluba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MR/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Za tim iz Bačke Topole odigrao je 148 utakmica uz učinak od 33 gola i 24 asistencije. Nakon toga je i otišao u Rusiju, a za Akron odigrao je 40 utakmica za godinu i po dana, dao je dva gola i upisao pet asistencija, pa se ovog ljeta odlučio za povratak u srpski fudbal.

Inače, on je četvrto pojačanje za Vojvodinu ovog ljeta, pošto su do sada došli Stefan Mitrović, Hamza Redžić i Nardin Mulahusejnović, a to je samo početak onoga što su u Novom Sadu spremili svojim navijačima.

Đakovac je upisao i jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali neće biti njen član na ovogodišnjem Mundijalu.