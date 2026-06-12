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Partizan kažnjen na dan finala ABA lige: Žestok udarac po džepu zbog incidenta

Partizan kažnjen na dan finala ABA lige: Žestok udarac po džepu zbog incidenta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Na dan utakmice, KK Partizan je kažnjen sa 33.000 evra zbog incidenta prije treće utakmice finala ABA lige protiv Dubaija.

ABA liga kaznila Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan kažnjen je na dan utakmice sa Dubaijem u finalu ABA lige. Disciplinski sudija ABA lige reagovao je zbog incidenta koji se dogodio uoči početka trećeg duela Partizana i Dubaija, odnosno zbog paljenja baklji tokom meča.

"KK Partizan je jutros primio obavještenje od disciplinskog sudije ABA lige da je klub kažnjen sa 33.000 evra i zatvaranjem određenog dijela gladališta zbog incidenta koji je prethodio utakmici broj tri finala regionalnog šampionata, kao i zbog paljenja baklji tokom meča", navodi se u saopštenju Partizana i pojašnjava da pošto je djelimično zatvoren sektor "Grobari jug", ti navijači će se premjestiti na Nivo 400.

"Na drugoj strani, disciplinski sudija je suspendovao igrača Dubaija, Dvejna Bejkona sa jednom utakmicom neigranja usljed riječi upućenih arbitrima treće utakmice", navodi se iz Partizana.

Podsjetimo, Dubai vodi 2:1 protiv Partizana u ovoj seriji, a večerašnji meč igra se od 20 časova.

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Tagovi

ABA liga KK Partizan KK Dubai

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