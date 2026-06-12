Partizan kažnjen na dan finala ABA lige: Žestok udarac po džepu zbog incidenta

KK Partizan kažnjen je na dan utakmice sa Dubaijem u finalu ABA lige. Disciplinski sudija ABA lige reagovao je zbog incidenta koji se dogodio uoči početka trećeg duela Partizana i Dubaija, odnosno zbog paljenja baklji tokom meča.
"KK Partizan je jutros primio obavještenje od disciplinskog sudije ABA lige da je klub kažnjen sa 33.000 evra i zatvaranjem određenog dijela gladališta zbog incidenta koji je prethodio utakmici broj tri finala regionalnog šampionata, kao i zbog paljenja baklji tokom meča", navodi se u saopštenju Partizana i pojašnjava da pošto je djelimično zatvoren sektor "Grobari jug", ti navijači će se premjestiti na Nivo 400.