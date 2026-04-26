Novo čudo Darka Rajakovića u NBA plejofu: O posljednjem minutu meča i potezima Srbima će se pričati

Darko Rajaković je sa Torontom nastavio da pravi čuda u NBA plejofu.

Kakvu dramu smo gledali u duelu Toronta i Klivlenda u NBA plejofu! Iako su gubili skoro cijeli meč igrači Toronto Reptorsa su na kraju u posljednjem minutu uspjeli da preokrenu, izađu iz minusa i pobijede Klivlend 93:89. Darko Rajaković je sa svojom ekipom napravio pravo malo čudo!

U meču u kome su dva tima bila jako blizu tokom cijele utakmice u posljednji minut se ušlo sa prednošću Klivlenda 87:84. Uspio je Ar Džej Beret da smanji na 87:86, zatim je Šed uzeo loptu Kavsima. Barns je sa penala donio prednost Torontu 88:87. Donovan Mičel je promašio u prodoru i na 21 sekundu do kraja Toronto je imao loptu i vodio je.

Darko Rajaković je uzeo posljednji tajmaut na meču, a poslije faula nad Skotijem Barnsom on je pogodio oba bacanja. Kada je promašio trojku Donovan Mičel sve je bilo gotovo. Ar Džej Beret je sa jednim slobodnim bacanjem ovjerio pobjedu svog tima, bar je tako djelovalo.

Sem Meril je potom dao brze poene, ali se ispostavilo da je to dvojka i novi faul je pravljen na Skotiju Barnsu. Na kraju je on svojim poenima sa penala stavio konačno tačku na ovaj meč koji je dva minuta prije kraja djelovao izgubljeno za Toronto.

Ko je donio pobjedu?

Skoti Barns je dao 23 poena, imao je 9 skokova i 6 asistencija, Brendon Ingram je imao 23 poena i 6 skokova, a Ar Dćej Beret 18 poena i 8 sokova. Marej Bojls je imao dabl-dabl sa 15 poena i 10 skokova. Kod Klivlenda Miel je imao 20, Harden 19, a Sem Meril 14 poena.

Sada je 2:2 u ovoj plejof seriji nakon što je u prethodnoj utakmici Darko Rajaković uspio da postane prvi Evropljanin koji je kao trener upisao pobjedu u NBA plejofu. Naredni meč ove serije na programu je za tri dana.

