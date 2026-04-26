logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novo čudo Darka Rajakovića u NBA plejofu: O posljednjem minutu meča i potezima Srbima će se pričati

Nebojša Šatara
0

Darko Rajaković je sa Torontom nastavio da pravi čuda u NBA plejofu.

toronto pobijedio klivlend cudo darka rajakovica Izvor: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Kakvu dramu smo gledali u duelu Toronta i Klivlenda u NBA plejofu! Iako su gubili skoro cijeli meč igrači Toronto Reptorsa su na kraju u posljednjem minutu uspjeli da preokrenu, izađu iz minusa i pobijede Klivlend 93:89. Darko Rajaković je sa svojom ekipom napravio pravo malo čudo!

U meču u kome su dva tima bila jako blizu tokom cijele utakmice u posljednji minut se ušlo sa prednošću Klivlenda 87:84. Uspio je Ar Džej Beret da smanji na 87:86, zatim je Šed uzeo loptu Kavsima. Barns je sa penala donio prednost Torontu 88:87. Donovan Mičel je promašio u prodoru i na 21 sekundu do kraja Toronto je imao loptu i vodio je. 

Darko Rajaković je uzeo posljednji tajmaut na meču, a poslije faula nad Skotijem Barnsom on je pogodio oba bacanja. Kada je promašio trojku Donovan Mičel sve je bilo gotovo. Ar Džej Beret je sa jednim slobodnim bacanjem ovjerio pobjedu svog tima, bar je tako djelovalo.

Sem Meril je potom dao brze poene, ali se ispostavilo da je to dvojka i novi faul je pravljen na Skotiju Barnsu. Na kraju je on svojim poenima sa penala stavio konačno tačku na ovaj meč koji je dva minuta prije kraja djelovao izgubljeno za Toronto. 

Ko je donio pobjedu?

Skoti Barns je dao 23 poena, imao je 9 skokova i 6 asistencija, Brendon Ingram je imao 23 poena i 6 skokova, a Ar Dćej Beret 18 poena i 8 sokova. Marej Bojls je imao dabl-dabl sa 15 poena i 10 skokova. Kod Klivlenda Miel je imao 20, Harden 19, a Sem Meril 14 poena.

Sada je 2:2 u ovoj plejof seriji nakon što je u prethodnoj utakmici Darko Rajaković uspio da postane prvi Evropljanin koji je kao trener upisao pobjedu u NBA plejofu. Naredni meč ove serije na programu je za tri dana. 

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Denis Šreder o Rajakoviću
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Tagovi

Darko Rajaković NBA liga Toronto Reptors

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

