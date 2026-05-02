Rajaković znao da će ući trojka koja je šokirala Ameriku: "Nazovite me ludim, ali spremao sam to"

Darko Rajaković tvrdi da je znao da će Ar-Džej Beret donijeti pobjedu svom timu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia / x.com

Trener Toronto Reptorsa Darko Rajaković kaže da je znao da će njegov igrač Ar-Džej Beret dati nestvarnu trojku za pobjedu uz zvuk sirene. Tim košem u produžetku donio je ekipi "majstoricu" u seriji protiv Klivlenda, jer je sada skor 3-3.

"Veliki momenat, zovite me ludim, psihotičnim, ali najavio sam da će ovako nešto da se dogodi. Pričao sam sa saradnicima prije utakmice i spremao sam akcije poslije tajm-auta za Ar-Džej Bereta. Nevjerovatno je da je pogodio taj šut", rekao je srpski stručnjak na konferenciji za novinare poslije utakmice.

Pogledajte neverovatan Beretov koš - lopta je odskočila više od metar i po kada je udarila o obruč, nestala je iz kadra u toku TV prenosa.

RJ BARRETT INSANE GAME-WINNER TO FORCE GAME 7 OMG



WHAT. A. SHOT. pic.twitter.com/jKpkqPW6y3 — Bleacher Report (@BleacherReport)May 2, 2026

U seriji u kojoj nijednom nije pobijedio gost, Klivlend je imao šansu da uzvrati, ali je Ivan Mobli šutem za tri pogodio prvi obruč i ostalo je 112:100 za Toronto poslije produžetka. Sedma, odlučujuća utakmica biće odigrana u nedelju. Rajakovićev tim u toj utakmici boriće se i protiv tradicije, jer u 10 plej-of utakmica nije pobijedio na terenu nekadašnjeg šampiona iz Ohaja.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U protekloj noći, Lebron Džejms je pobjedom protiv Hjustona uveo Lejkerse u 2. kolo plej-ofa protiv Oklahome, a Orlando Medžik doživio pomračenje kakvo NBA liga ne pamti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!