Čak 45 minuta utakmice nisu dali koš: NBA ne pamti ovakvo "gašenje" u plej-ofu

Dragan Šutvić
Košarkaši Orlanda imali su vođstvo od 24 poena i plasman u drugo kolko plej-ofa u ruci, ali su sve ispustili katastrofalnom serijom.

Orlando 45 minuta bez koša Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Orlando Medžik izgubio je od Detroit Pistonsa (79:93) u šestoj utakmici serije i to tako što čak 45 minuta utakmice nije postigao koš. Od 20:46 časova, pa sve do 21:31 trajao je niz promašaja ekipe sa Floride. Ukupno 23 uzastopni šut nije "ušao".

Iako je Orlando početkom treće četvrtine vodio velikih 62:38 i išao ka plasmanu u sljedeće kolo plej-ofa, Detroit je kaznio katastrofalnu seriju promašaja domaćina utakmice i prošao.

Od sezone 1996/97 i uvođenja "play by play" digitalnog sistema, nije se dogodilo da domaći tim u plej-ofu izgubi nakon što je vodio 24 poena u utakmici u kojoj može da "zatvori" seriju. Međutim, Kejd Kaningem postigao je 32 poena za Detroit i vodio ekipu ka "majstorici", koja će biti odigrana u dvorani Pistonsa.

U toku odlučujuće serije Detroita u trećoj četvrtini (35:5), igrači Orlanda promašivali su iz svih pozicija. Pogledajte mapu njihovog šuta iz igre u drugom poluvremenu (4/37):

Možda će vas zanimati

