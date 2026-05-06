Oklahoma "udarala" Lejkerse, a Šej prekinuo niz

Oklahoma Siti je lako savladala Lejkerse, a povrede su obilježile meč. Šej Gildžes-Aleksander zabilježio je slabiju partiju. i prekinuo je niz od 20 poena po meču.
Oklahoma Siti povela je 1:0 protiv L.A. Lejkersa nakon što je prethodne večeri na svom parketu slavila 108:90. Nije to bila naročito blistava partija Oklahome, međutim i ovo je bilo dovoljno da se pobijede Lejkersi koji su bez Luke Dončića, dok će najvjerovatnije i poslije ove utakmice ostati bez nekih igrača za plej-of NBA.
Kao i obično, Tanderi nisu štedili protivnika, bilo je tu oštre i prljave igre, tako da se u jednom trenutku povrijedio Ostin Rivs, a takođe susret nije završio ni Džared Vanderbilt. On doduše svojom greškom.
Dok je jurio Četa Holmgrena da ga izblokira, udario je malim prstom o tablu i polomio ga, tako da je sezona gotova za njega.
Ono što je zanimljivo je da je Šej Gildžes-Aleksander prvi put poslije godinu dana odigrao meč na kome je postigao ispod 20 poena, tako da se zaustavio na 18, a imao je i šest asistencija i sedam izgubljenih lopti, dakle jedan od najgorih mečeva koji je odigrao cijele sezone, ali to nije bio preveliki problem jer je Holmgren imao 24 poena i 12 skokova, pa se odjednom pojavio i Adžaj Mičel sa 18.
Što se tiče Lejkersa, ponovo ih je predvodio Lebron Džejms sa 27 poena, Rui Hačimura je imao 18, a dvocifreni su bili Markus Smarta sa 12 i Diandre Ejton sa 10 poena i 12 skokova.
Prethodne noći vidjeli smo i kako je Detroit poveo protiv Klivlenda 1:0 tako što je na svom domaćem terenu slavio 111:101. Uradio je to na krilima Kejda Kaningema koji je ubacio 23 poena, Tobajas Heris je imao 20, a Dankan Robinson još 19. Što se tiče Kavsa, kod njega je Donovan Mičel prednjačio sa 23 poena, a jedan manje dao je Džejms Harden.
(MONDO)