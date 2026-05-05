Niksi ponizili Embida i Filadelfiju!

Njujork Niksi su pregazili Filadelfiju na startu plej-of serije i pokazali zašto su sada glavni favoriti na Istoku.
Njujork Niksi pokazali su zašto su sada glavni favoriti na Istoku, pregazivši Filadelfiju na startu plej-of serije u NBA ligi - 137:98. Utakmica koja je ličila na igru mačke i miša i više na trening nego kao ozbiljan meč koji je od ogromne važnosti za obje ekipe.
Sve je bilo gotovo već na poluvremenu kada je domaći tim imao ogromnih "+23" (74:51). Očekivala se reakcija Džoela Embida i saigrača u nastavku, ali se nije dogodila. Umjesto toga doživjeli su poniženje. Niksi nisu pokazali milost, već su poslali jasnu poruku rivalu.
"Igramo veoma dobro, ali to ništa ne znači ako ne uspijemo da upišemo još tri pobjede. Moramo da završimo posao", poručio je Karl-Entoni Tauns poslije utakmice.
Džejlen Branson bio je najbolji kod pobjednika sa 35 poena, od čega je 27 dao u prvom poluvremenu. Pratili su ga Anunobi (18) i Tauns (17, 6as, 6sk) i Mikal Bridžis (17, 5as). Kod gostiju su najbolji bili Pol Džordž (17) i Embid (14, 4sk). Drugi meč igra se takođe u "Medison Skver Gardenu", pa se serija seli u Filadelfiju.
