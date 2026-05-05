"Samo da ne pričaš s drugima - evo 10 miliona": Lebron otkrio bizarnu ponudu koja ga je ostavila bez riječi

Legendarni Lebron Džejms otkrio je kako su izgledali počeci košarkaške karijere "kralja". Bilo je razih ponuda i sponzorskih ugovora, pa se tako prisjetio i anegdote vezane za pozanti brend

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena Lebron Džejms govorio je o počecima u NBA karijeri. U najjaču ligu na svijetu stigao je kao prvi pik drafta iz 2003. i do danas igra na visokom nivou. Još tih dana bilo je jasno da nas čeka nešto "veliko", nešto što će promijeniti istoriju košarke. A, bio je to samo dečak koji nije živo tako sjajno, pa su ogromni sponzorski ugovori bili šokantna dobrodošlica čim je počeo da se bavi košarkom.

Lebron je otkrio da je najprije imao tri ponude, u pitanju su dobro poznati brendovi - Adidas, Ribok i Najki. "Prihvatio sam tri ponude. Najbolja ponuda koju sam dobio, za koju sam mislio da ću na kraju i prihvatiti, zapravo je bila od Riboka u jednom trenutku. Otišao sam na sastanak sa njima, sjeo sam za sto preko puta izvršnog direktora i ljudi koji su vodili košarku u kompaniji. U to vrijeme, ne znam da li se sjećate, Ribok je imao i NFL ugovor. Tako je bilo kada sam tek ulazio u ligu", započeo je Lebron u razgovoru "New Heights".

"Znali su koliko volim i američki fudbal, pa su imali sve NFL dresove, sve dresove u stilu "Pro Bowl". To je trebalo da bude za sljedeću godinu. Sjedim preko puta stola. Ja sam maturant u srednjoj školi. Zapravo sam morao da se vratim na nastavu sljedećeg dana. Doveli su me avionom.

I čovjek, to je nevjerovatno, gura preko stola ček za mene. Tu smo ja, moja majka i Maverik Karter na kraju stola. I kaže: 'ako ne odeš da razgovaraš ni sa jednom drugom kompanijom, ovo je tvoje'. Pogledam. Pogledam ček - 10 miliona dolara, nevjerovatnih 10 miliona dolara. Samo tako, kao osamnaestogodišnjaku. Bio sam maturant u srednjoj školi - dali su mi ček od 10 miliona dolara", u nevjerici, ali kroz osmijeh je pričao Lebron Džejms.

"Izlazimo napolje, majka me gleda... Kaže: 'Sine, veruj osjećaju. Ako ti ovo nude, onda ko zna šta ti drugi mogu ponuditi. Razumiješ?' Onda mi je još rekla: 'Mi već nemamo ništa, tako da nas ovo u ovom trenutku ne mijenja. Možda u budućnosti, ali želim da vjeruješ svom osjećaju i uradiš ono što misliš da je ispravno'", bio je savjet koji Lebron dobro pamti.

"Vratili smo se za sto. Rekao sam: 'Hvala vam. Volio bih da nastavim razgovor sa vama, ali bilo bi neodgovorno od mene da ne saslušam i druge ponude od drugih kompanija.' Nadao sam se da sam donio pravu odluku. Mislio sam: mogao sam da kupim zgradu u kojoj smo živjeli ja i moja majka za taj prokleti novac, bez problema", prisjetio se Lebron Džejms koji u 42. godini igra nevjerovatno i u ekipi Lejkersa bilježi skoro 21 poena po meču, 6,1 skok, 7,2 asistencije i 1,2 ukradene lopte po susretu, dok na terenu provodi 33,2 minuta.

U međuvremenu Lebron je postao četvorostruki šampion NBA lige, stalni učesnik Ol-stara, četvorostruki MVP najjačeg takmičenja i u karijeri je promijenio svega tri kluba. A, kako stvari stoje - dosledan je ostao i Najkiju sa kojim i danas ima saradnju.