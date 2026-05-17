Bivši trener Igokee m:tel dobio posao u Njemačkoj

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Vladimir Jovanović ima novi posao, biće trener košarkaša Miteldojčera u Njemačkoj.

vladimir jovanovic preuzeo miteldojcer Izvor: MN PRESS

Vladimir Jovanović ide u Bundesligu. Nekadašnji trener Crvene zvezde i Igokee m:tel preuzeće ekipu Miteldojčera koju je ove sezone vodio Milenko Bogićević. Srpski 42-godišnji stručnjak dobiće jednogodišnji ugovor u Njemačkoj. 

Klub iz Vajsenfelsa je najveći uspjeh napravio 2004. godine kada su osvojio Evročelendž kup, a prošle sezone su napravili senzaciju pošto su osvojili Kup Njemačke. Ove sezone ekipa je završila na slabom 13. mjestu u Bundesligi.

Ima Miteldojčer istoriju srpskih igrača i trenera, pa su tamo igrali Srefan Birčević, Jovan Novak i Nikola Rebič, kao i Radenko Pilčević, Nikola Dragović, Đorđe Drenovac i Strahinja Mićović.

Od Zvezde, Cibone, Igokee m:tel i reprezentacije Srbije do Njemačke

Počeo je trenersku karijeru kao asistent u FMP-u, zatim je vodio mlađe kategorije Crvene zvezde pa je tri godine bio prvi trener "pantera". Potom je Jovanović nakon sezone u Ciboni preuzeo Crvenu zvezdu 2022. godine i tu ostao svega 12 utakmica. Nakon Zvezde vodio je Igokeu i Zjelonu Goru, a bio je i selektor srpske U20 selekcije. Trenutno je u stručnom štabu reprezentacije Srbije kod selektora Dušana Alimpijevića. 

