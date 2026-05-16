Zvanično: Evo kada Partizan i Zvezda igraju polufinale ABA, zna se i termin potencijalne majstorice

Partizan i Crvena zvezda znaju kada će odigrati mečeve polufinala ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizan je pobijedio Bosnu 2:0 u četvrfinalnoj seriji ABA lige, Crvena zvezda se mnogo više mučila i sa 2:1 je dobila Cedevita Olimpiju. Na kraju smo dobili vječiti derbi u polufinalu ABA, a sada imamo i definitivne termine mečeva dva najveća srpska kluba.

Znali smo da je prvi meč na kome će domaćin biti tim Partizana zakazan za 18. maj, tj. za ponedjeljak. Sada se Crvena zvezda oglasila i potvrdila da je drugi meč zakazan za 21. maj (četvrtak). Na tom meču će domaćini biti crveno-bijeli.

A ako ne budemo imali finalistu nakon dvije utakmice, pošto se serija igra na dva dobijena meča, treći meč na kome će potencijalni domaćin biti Partizan odigraće se 25. maja u ponedjeljak.

Drugo polufinale igraju Budućnost i Dubai, ali tu ima mnogo više problema. Zbog rata na Bliskom istoku još uvijek se traži rješenje gdje će Dubai biti domaćin. ABA liga je nedavno objavila i saopštenje povodom toga.