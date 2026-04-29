Sve je stopirano: Odlaže se odluka o Evroligi zbog izbora

Sve je stopirano: Odlaže se odluka o Evroligi zbog izbora

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Tri kluba sa "A licencom" još uvijek nisu obnovila desetogodišnje ugovore sa Evroligom.

Fenerbahče stopirao pregovore o licenci Evrolige Izvor: MN PRESS

Sezona u Evroligi je u finišu, a nemamo ni naznake kako će izgledati spiak učesnika naredne. Čak tri vlasnika "A licence" - Fenerbahče, Real Madrid i Asvel nisu produžili dugogodišnje licence, a prema navodima pouzdanog "Basketnjuza", istanbulski velikan će još malo sačekati sa odlukom.

Razlog za to su predsjednički izbori koji su zakazani za jun 2026. godine. Stoga će se sačekati sa ključnim odlukama, uključujući i obavezivanje na novi desetogodišnji ugovor sa Evroligom.

Bivši predsjednik Fudbalskog saveza Turske Mehmet Ali Ajdinlar pojavio se kao vodeći kandidat za preuzimanje te funkcije, dok klub od septembra vodi Sadetin Saran.

Prema pomenutom izvoru, prvobitno se očekivalo da će sastanak upravnog odbora razmatrati budućnost Fenerbahčea u Evroligi, pošto je već postignut usmeni dogovor, ali sada će sve biti stopirano iz političkih razloga.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da NBA ima ozbiljne planove u Evropi i uveliko pregovara sa FIBA i Evroligom, pa će se vjerovatno poslije izbora razmatrati o svim opcijama.

