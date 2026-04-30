Novak Đoković u društvu dvostrukog MVP-a NBA lige gleda Evroligu u Atini

Novak Đoković se našao na meču Olimpijakosa i Monaka, a sa njim je bio i dvostruki MVP regularnog dijela Evrolige Janis Adetokumbo.

Izvor: X/@BasketNews_com/Printscreen

Nakon što je Novak Đoković gledao meč Crvene zvezde i Real Madrida u Španiji zajedno sa Lukom Dončićem, sada se našao u Atini. U "Dvorani mira i prijateljstva" sjeo je u prvi red meča Olimpijakosa i Monaka zajedno sa Janisom Adetokumbom.

Pošto su Milvoki Baksi imali jako lošu sezonu Janis nema obaveza u plejofu i već neko vrijeme je u Grčkoj gdje se pojavljivao na mečevima AEK-a, Arisa... Što se tiče Novaka Đokovića on je vrlo često u Atini, a sada znamo da će se upravo u prestonici Grčke spremati za Rolan Garos i nastavak sezone na šljaci. Pogledajte kako je gledao meč zajedno sa Janisom Adetokumbom:

Novak Đoković osim što je često u Atini vrlo često dolazi na košarkaške utamice. Redovan je bio u Beogradu kako na mečevima Crvene zvezde za koju navija, tako i na mečevima Partizana za koji navija njegov sin Stefan.

Nisu samo Novak i Janis

Nisu bili Novak i Janis jedini poznati koji su se pojavili na ovoj utakmici. Dvostruki MVP poveo je i svog saigrača iz Milvokija Kajla Kuzmu koji se takoše dobro zabavio tokom prvog poluvremena u kome je Olimpijakos poveo. Pogledajte i Kajla Kuzmu na meču:

(MONDO)

BONUS VIDEO: