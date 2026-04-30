logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković u društvu dvostrukog MVP-a NBA lige gleda Evroligu u Atini

Novak Đoković u društvu dvostrukog MVP-a NBA lige gleda Evroligu u Atini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković se našao na meču Olimpijakosa i Monaka, a sa njim je bio i dvostruki MVP regularnog dijela Evrolige Janis Adetokumbo.

novak i janis zajedno gledali olimpijakos Izvor: X/@BasketNews_com/Printscreen

Nakon što je Novak Đoković gledao meč Crvene zvezde i Real Madrida u Španiji zajedno sa Lukom Dončićem, sada se našao u Atini. U "Dvorani mira i prijateljstva" sjeo je u prvi red meča Olimpijakosa i Monaka zajedno sa Janisom Adetokumbom.

Pošto su Milvoki Baksi imali jako lošu sezonu Janis nema obaveza u plejofu i već neko vrijeme je u Grčkoj gdje se pojavljivao na mečevima AEK-a, Arisa... Što se tiče Novaka Đokovića on je vrlo često u Atini, a sada znamo da će se upravo u prestonici Grčke spremati za Rolan Garos i nastavak sezone na šljaci. Pogledajte kako je gledao meč zajedno sa Janisom Adetokumbom: 

Novak Đoković osim što je često u Atini vrlo često dolazi na košarkaške utamice. Redovan je bio u Beogradu kako na mečevima Crvene zvezde za koju navija, tako i na mečevima Partizana za koji navija njegov sin Stefan. 

Nisu samo Novak i Janis

Nisu bili Novak i Janis jedini poznati koji su se pojavili na ovoj utakmici. Dvostruki MVP poveo je i svog saigrača iz Milvokija Kajla Kuzmu koji se takoše dobro zabavio tokom prvog poluvremena u kome je Olimpijakos poveo. Pogledajte i Kajla Kuzmu na meču:

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
Izvor: YouTube/Tennis TV
Izvor: YouTube/Tennis TV

Tagovi

Janis Adetokumbo Novak Đoković Evroliga KK Olimpijakos KK Monako

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

