Majk Džejms bjesnio i pokazivao sudiji da uzima novac: Skandal u plejofu Evrolige pred Novakom Đokovićem

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Majk Džejms je bio vrlo bijesan i jasno je to pokazivao. Pokazao je sudijama meča Olimpijakosa i Monaka da su korumpirani nakon što je isključen.

majk dzejms ispred novaka napao sudije Izvor: Arena 4 premium/Printscreen

Znao je i ranije da plane Majk Džejms, ali rijetko kada kao pred kraj prvog poluvremena meča Olimpijakosa i Monaka u plejofu Evrolige. Novak Đoković i Janis Adetokumbo gledali su iz prvih redova kako najbolji strijelac u istoriji takmičenja bijesan odlazi sa terena.

Ljut zbog odluka sudija na ovoj utakmici američki plejmejker je dobio tehničku, a zatim je na to nastavio da dobacuje, maše rukama i bjesni na klupi. Sudije su ga isključile sa meča, a dok su Novak i Janis bili u kadru i gledali šta se dešava Majk Džejms je krenuo ka tunelu da izađe i ode u svlačionicu.

Ipak nije mogao da se smiri, pa je tako zastao dok su ga držali ljudi iz kluba i vidjelo se kako pokazuje rukama ka sudijama. Zapravo je pokazivao da su sudije uzele novac i da su korumpirane. Pogledajte taj momenat sa meča: 

Pogledajte

00:32
Majk Džejms isključen
Izvor: arena 4 premium
Izvor: arena 4 premium

Muka za mukom za Monako

Kao da Monako već nema dovoljno problema, potjerao ih je dodatni maler na ovoj utakmici. Klub koji je na ivici bankrota već je stigao u jako skraćenoj rotaciji na ovaj meč, a onda se vrlo brzo povrijedio Danijel Tajs i ostali su praktično bez centara. A onda je istjeran sa utakmice Majk Džejms.

Danijel Tajs je uspio da upiše samo dva i po minuta na ovom meču, a dok nije istjeran Majk Džejms je imao 7 poena, 4 skoka i 3 asistencije. Bez njega će vjerovatno u drugom dijelu meča veću minutažu dobiti Nemanja Nedović

(MONDO)

