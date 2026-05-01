"To je nepoštovanje": Šarunas Jasikevičijus napustio konferenciju zbog pitanja novinara

Šarunas Jasikevičijus bio je ljut zbog pitanja koje je dobio na konferenciji za medije, odmah je ustao i otišao.

Fenerbahče je na korak do fajnal-fora Evrolige. Pobijedio je Monako u obje utakmice kod kuće, vodi sa 2:0 u seriji i imaće nekoliko meč lopti da "ovjeri" prolaz dalje. Poslije meča je na konferenciji za medije Šarunas Jasikevičijus dobio jedno pitanje zbog kog je samo ustao i napustio salu.

Pitanje je postavio jedan turski novinar na maternjem jeziku, a čovjek koji radi u klubu je to preveo Šarasu sa sve konstatacijom da je "sjajno pitanje". Tako nije mislio litvanski stručnjak kada je čuo pitanje - da li biste voljeli da vidite vaš tim da pokaže isti trud i na fajnal-foru u Atini?

"To je nepoštovanje", izgovorio je Jasikevičijus, ustao i napustio konferenciju.

Sarunas Jasikevicius, sorulan soruya sinirlendi ve basın toplantısını terk etti.



Bu akşamki performansı Atina'da, Final Four finalinde de sergilemek ister miydiniz?



Jasikevicius: Bu saygısızca bir soru.pic.twitter.com/drVAMyojpM — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu)April 30, 2026

Prilično je jasno je zašto je ovo uradio. Posao nije završen, potrebno je da se dobije još jedan meč. Uz to bi bilo kakva izjava sa njegove strane bila protumačena vjerovatno i kao nepoštovanje Monaka pred treći meč.

