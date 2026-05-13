Kakva šamarčina za Atamana i Panatinaikos: Valensija ide na fajnal-for Evrolige

Valensija je kod kuće pobijedila Panatinaikos i obezbijedila plasman na fajnal-for Evrolige koji se igra u dvorani grčkog tima.

Valensija je izbacila Panatinaikos i ide na fajnal-for Evrolige - 81:64. U petoj utakmici četvrtfinalne serije je slavila pred svojim navijačima i došla do ogromnog uspjeha. Šamar za Ergina Atamana i "zelene", tim koji je vodio sa 2:0 u ovoj seriji.



Koliko je ovo težak udarac za turskog trenera i njegov tim najbolje govori to da se završni turnir na kome učestvuju četiri najbolja tima igra u Atini i to u dvorani "OAKA" u kojoj mečeve kao domaćin igra baš PAO. U samoj završnici meča došlo je do incidenata poslije još jednog nesportskog poteza Nikosa Rogavopulosa kome nije prvi put da se tako ponaša...

Nevjerovatan uspjeh za tim Pedra Martineza koji je jedno od najprijatnijih iznenađenja u elitnom takmičenju ove sezone i definitivno zaslužuje da napadne titulu. U polufinalu Evrolige Valensija će igrati protiv Real Madrida. U drugom polufinalu igraće Olimpijakos i Fenerbahče.

Nan se obrukao, Badio i Montero najbolji

Kada je u pitanju lista strijelaca najbolji u pobjedničkom timu bili su Branko Badio (20, 5sk) i Brekston Ki (12, 6sk), dok je Žan Montero dao 12 poena (5sk, 3as).

Na drugoj strani se obrukao najplaćeniji igrač Kendrik Nan koji je dao samo 9 poena (3/7 za dva 1/6 za tri), da nije bilo Džerijana Grenta (7, 10as) meč bi bio rešen još ranije. Najdžel Hejs Dejvis jeste bio najefikasniji (15 poena, 3/6 za dva, 3/8 za tri), ali ni on nije donosio neke dobre odluke tokom meča. Matijas Lesor je dodao 8 poena, uz tri skoka.