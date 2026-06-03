Šef Nikole Jokića šokirao cijelu naciju: Napravio istorijski trejd usred šampionske parade

Dok je Džef Kronki sa ocem Stenom u Londonu slavio titulu Premijer lige, njihov klub Los Anđeles Rems ostvario je jedan od najvećih trejdova u istoriji NFL-a.

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Dok su sa Arsenalom na paradi u Londonu slavili titulu Premijer lige, otac i sin Kronki napravili su trejd koji je šokirao Sjedinjene Države. U svoj NFL tim Los Anđeles Ramse doveli su iz Klivlenda trenutno najboljeg defanzivca američkog fudbala, Majlsa Gereta (30).

Dobitnik nagrade za zvanično najboljeg igrača odbrane tako se pridružio u Los Anđelesu MVP-u NFL-a, kvoterbeku Metjuu Stafordu (38), što znači da će Remsi automatski postati jedan od najvećih favorita za osvajanje titule. U zamjenu za "edž rašera", Remsi su u Klivlend poslali 25-godišnjeg, dvostrukog učesnika "Pro boula", defanzivca Džereda Versa, "pik" rve runde drafta 2027, "pik" druge runde 2028. i "pik" treće runde NFL drafta 2029.

Trener Remsa Šon Mekvej (40) i generalni menadžer Les Snid (55) doslovno su ispisali istoriju lige u ponedjeljak, jer su ostvarili jedan od najvećih trejdova ikad.

Ovakav tandem nije postojao

Geret je takva defanzivna sila da je u 2025. oborio NFL rekord svojim 23. "sekom" (rušenjem protivničkog kvoterbeka) u sezoni. Istovremeno, Staford je kao kvoterbek osvojio najviše jardi dodavanjima u ligi (4.707), ostvario najviše tačdauna dodavanjima (45)... Zajedno će sigurno podići Remse na najviši nivo, jer se nikad nije dogodilo u istoriji NFL-a da neki tim ima istovremeno u svom sastavu aktuelnog najboljeg defanzivca lige i MVP-a.

Prošle sezone Remsi su igrali finale NFC konferencije i izgubili protiv Sijetla 27:31, koji je potom mnogo ubjedljivije slavio u Superboulu protiv Nju Inglanda (29:13). Na tako uspješan tim, stigao je najbolji defanzivac lige. Ovim trejdom, Geret je prvi put u karijeri napustio Klivlend, u koji je stigao 2017. godine sa drafta i to kao prvi "pik" prve runde.

Porodična sportska imperija

Pod vođstvom porodice Kronki i kao deo njihove sportske imperije, Los Anđeles Remsi osvojili su u El-Eju titulu šampiona 2021. godine i biće veliki favoriti da to učine i naredne sezone.

Porodica Kronki u svom sportskom poslovanju ima niz šampionskih klubova i franšiza u raznim sportova. Na čelu sa ocem Stenom (78) i sinom Džošom (46), porodična imperija gazduje Denver Nagetsima, koje je Nikola Jokić doveo do NBA titule 2023, kao Fudbalskim klubom Arsenal, sa kojim su prvaci Premijer lige i vicešampioni Evrope.

Takođe, vlasnici su šampionskog NHL tima Kolorado Avalanš, sa kojim su osvojili Stenli kup 2022, lakros tima Kolorado Mamot sa kojim su bili prvaci SAD 2006. i 2022, kao i ženskog FK Arsenal, najtrofejnijeg u Engleskoj, sa kojim su 2025. osvojili ligu šampiona za žene i titulu klupskog prvaka svijeta.

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(MONDO)