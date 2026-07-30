"Potpuno nepredvidiva kombinacija": Zbog onoga što je uradio Đoković oglasio se i predsjednik ATP-a

Predsjednik ATP-a Andrea Gaudenci govorio je o Novaku Đokoviću i uspjesima legendarnog tenisera, uz konstataciju da će rezultati rođenog Beograđanina teško biti nadmašeni.

Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković potvrdio je da će učestvovati na Sinsinatiju, turniru prije US opena. Iako je Srbin osvojio sve - 24 grend slem titule, Olimpijske igre, nekoliko "zlatnih" slemova - i dalje ima veliku želju da na terenu bije bitke. Ipak, jasno je da dostignuća koja je ostvario neće biti lako nadmašiti, pa je predsjednik ATP-a Andrea Gaudenci jednostavno konstatovao: "Novaka Đokovića nećemo ponoviti".

"Tačno je da imam nepristrasnu ulogu, ali i dalje sam veoma srećan što je italijanski tenis dostigao ovakav nivo. Ovaj izuzetan trenutak koristi i ATP turu, počev od ATP finala, koje će se do 2027. održavati u Torinu. Vidjeti Janika Sinera kako osvaja Vimbldon sjajna je vijest za taj turnir, za koji je on već obezbijedio plasman. To je istorijski trenutak za italijanski tenis i, kao Italijan, posebno sam ponosan zbog toga", rekao je Gaudenci.

Gaudenci nije krio oduševljenje zbog uspeha Janika Sinera, koji je već nanizao dva grend slema u aktuelnoj sezoni. Za Italiju to mnogo znači:

"Za italijanski tenis sada je najvažnije da nastavi kvalitetan rad sa mladima i da iskoristi efekat koji je donio Siner. Razvoj mladih igrača proširuje bazu. Savez je uradio odličan posao. Siner je šampion, ali veoma je teško stvoriti igrača njegovog nivoa."

I ne samo Janik, Italiju predstavljaju i Lorenco Muzeti i Flavio Koboli.

"Ipak, kroz razvoj šire baze moguće je dobiti osam ili deset igrača vrhunskog kvaliteta. Tako mogu da se pojave igrači poput Flavija Kobolija ili Lorenca Muzetija."

Međutim, Gaudenci je morao da spomene i Novaka Đokovića, ali i Rodžera Federera - legende koje su obiljžile tenis i jasno stavile do znanja da je njihov uspjeh teško dostići.

"Sa druge strane, stvaranje šampiona kao što su Novak Đoković ili Rodžer Federer mnogo je teže - oni su rezultat potpuno nepredvidivih kombinacija", zaključio je Italijan.

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