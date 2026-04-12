Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Siner pobijedio Alkaraza i preoteo prvo mjesto: Janik kao Novak, Karlos produbio krizu

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Janik Siner je u finalu turnira u Monte Karlu pobijedio Karlosa Alkraza i preuzeo je prvo mjesto na ATP listi.

Janik Siner pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu Monte Karla i uzeo mu prvo mjesto - 7:6 (7:5), 6:4). Imaće Španac za čim da žali pošto je u oba seta prvi pravio brejk, vodio, a onda kao da se "ugasio". Previše grešaka, poklona i potvrda da se nalazi u krizi u ovom momentu.

Ovom titulom je Italijan uspio nešto što je do sada pošlo za rukom samo Novaku Đokoviću (2015. godine). Osvojio je prva tri Mastersa u sezoni (Indijan Vels, Majami i Monte Karlo). Na taj način je produbio krizu svog najvećeg rivala.

Alkaraz se dosta muči, gubi u posljednje vrijeme. Nije poraz od Sinera toliki problem koliko jesu porazi koji mu se dešavaju poslije savršenog starta sezone i 16 pobjeda u nizu.

Alkaraz je u prvom setu vodio sa 2:0, Siner je odmah vratio brejk, bio je bolji i uz dosta sreće je Karlos odveo meč u taj-brejk. Tamo je duplom servis greškom na set loptu poklonio set rivalu.

U drugom setu je španski igrač počeo bolje, napravio brejk i poveo sa 3:1. Izgledalo je da ima potpunu kontrolu i da će se igrati treći set. Ali, onda je Siner preuzeo stvari u svoje ruke, osvojio pet od šest narednih gemova i došao do velike pobjede.

