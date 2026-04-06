logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karlosa Alkaraza šokirala odluka Janika Sinera

Karlosa Alkaraza šokirala odluka Janika Sinera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

I ovo je jasna poruka Janika Sinera da želi da se vrati na prvo mjesto ATP liste i to već u sezoni šljake.

alkaraz iznenadjen sto siner igra u monte karlu Izvor: Best Images / Zuma Press / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner poslao je jasnu poruku Karlosu Alkarazu osvajanjem "Sanšajn dabla". Preciznije, Siner je uspio da osvoji Indijan Vels i Majami tokom marta, čime se značajno približio Alkarazu u vrhu ATP liste, pred početak sezone na šljaci koja će biti nikad uzbudljivija.

I već je Alkaraz uspio da iznenadi Sinera pošto je donio odluku da učestvuje na mastersu u Monte Karlu, gdje je Španac bio ubijeđen da neće igrati - i da će tako imati veću šansu da osvoji titulu - pošto nema ni Novaka Đokovića.

"Iskreno, iznenadio sam se što je Janik Siner, poslije Indijan Velsa, Majamija i cijele turneje po SAD, došao u Monte Karlo da igra, ali očigledno to govori o njegovoj sjajnoj fizičkoj spremi u ovom trenutku, o tome za šta je sposoban", rekao je iznenađeni prvi reket svijeta Karlos Alkaraz.

Govoreći dalje o mogućem okršaju sa drugim teniserom svijeta, Alkaraz je poslao jasnu poruku da ima isti cilj poput Italijana - da želi da osvaja pehare na šljaci.

"Nadam se da možemo da igramo ovdje u Monte Karlu, ko zna, ali očigledno još nismo igrali jedan protiv drugog ove godine i nadam se da će se to desiti tokom ove sezone na šljaci", naglasio je španski teniser koji je u prethodnim godinama pokazivao bolji nivo tenisa od Italijana na šljaci.

Šta kaže ATP lista?

Karlos Alkaraz je osvojio Australijan open, prvi put u karijeri, poslije čega je uvećao svoju prednost u odnosu na Sinera, da bi se Italijan vratio sa dvije "hiljadarke" na turneji u SAD, gdje je zakazao teniser iz Majorke.

Trenutno je Karlos Alkaraz na 13.590 bodova i brani titulu u Monte Karlu, dok je Janik Siner na 12.400 - i ne brani niti jedan bod od prošle godine iz Kneževine. Čak i da Alkaraz odmah ispadne, a Siner osvoji titulu, neće doći do promjene na ATP listi, ali to ne znači da ne može Italijan da napravi pritisak.

  1. Karlos Alkaraz 13.590 bodova
  2. Janik Siner 12.400
  3. Aleksander Zverev 5.205
  4. Novak Đoković 4.720
  5. Lorenco Muzeti 4.265
  6. Aleks de Minor 4.095
  7. Feliks Ože-Alijasim 4.000
  8. Ben Šelton 3.900
  9. Tejlor Fric 3.870
  10. Danil Medvedev 3.610

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Novak Đoković hladno pozdravio protivnike posle poraza na Indijan Velsu
Izvor: YouTube/Tennis TV
Izvor: YouTube/Tennis TV

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC