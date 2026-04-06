Karlosa Alkaraza šokirala odluka Janika Sinera

I ovo je jasna poruka Janika Sinera da želi da se vrati na prvo mjesto ATP liste i to već u sezoni šljake.
Italijanski teniser Janik Siner poslao je jasnu poruku Karlosu Alkarazu osvajanjem "Sanšajn dabla". Preciznije, Siner je uspio da osvoji Indijan Vels i Majami tokom marta, čime se značajno približio Alkarazu u vrhu ATP liste, pred početak sezone na šljaci koja će biti nikad uzbudljivija.
I već je Alkaraz uspio da iznenadi Sinera pošto je donio odluku da učestvuje na mastersu u Monte Karlu, gdje je Španac bio ubijeđen da neće igrati - i da će tako imati veću šansu da osvoji titulu - pošto nema ni Novaka Đokovića.
"Iskreno, iznenadio sam se što je Janik Siner, poslije Indijan Velsa, Majamija i cijele turneje po SAD, došao u Monte Karlo da igra, ali očigledno to govori o njegovoj sjajnoj fizičkoj spremi u ovom trenutku, o tome za šta je sposoban", rekao je iznenađeni prvi reket svijeta Karlos Alkaraz.
Govoreći dalje o mogućem okršaju sa drugim teniserom svijeta, Alkaraz je poslao jasnu poruku da ima isti cilj poput Italijana - da želi da osvaja pehare na šljaci.
"Nadam se da možemo da igramo ovdje u Monte Karlu, ko zna, ali očigledno još nismo igrali jedan protiv drugog ove godine i nadam se da će se to desiti tokom ove sezone na šljaci", naglasio je španski teniser koji je u prethodnim godinama pokazivao bolji nivo tenisa od Italijana na šljaci.
Šta kaže ATP lista?
Karlos Alkaraz je osvojio Australijan open, prvi put u karijeri, poslije čega je uvećao svoju prednost u odnosu na Sinera, da bi se Italijan vratio sa dvije "hiljadarke" na turneji u SAD, gdje je zakazao teniser iz Majorke.
Trenutno je Karlos Alkaraz na 13.590 bodova i brani titulu u Monte Karlu, dok je Janik Siner na 12.400 - i ne brani niti jedan bod od prošle godine iz Kneževine. Čak i da Alkaraz odmah ispadne, a Siner osvoji titulu, neće doći do promjene na ATP listi, ali to ne znači da ne može Italijan da napravi pritisak.
- Karlos Alkaraz 13.590 bodova
- Janik Siner 12.400
- Aleksander Zverev 5.205
- Novak Đoković 4.720
- Lorenco Muzeti 4.265
- Aleks de Minor 4.095
- Feliks Ože-Alijasim 4.000
- Ben Šelton 3.900
- Tejlor Fric 3.870
- Danil Medvedev 3.610
