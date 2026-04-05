Miomir Kecmanović izgubio na startu Monte Karla: Ovaj poraz će proganjati srpskog tenisera

Srpski teniser Miomir Kecmanović poražen je na startu Mastersa u Monte Karlu od Kamerona Norija poslije borbe u tri seta - 6:2, 4:6, 7:6. Nažalost, bio je ovo još jedan tipičan poraz za 58. tenisera svijeta koji je ponovo poklekao u dramatičnom meču.

Ono što je poražavajuće je to što je Kecmanović poražen u prvom kolu na svim Mastersima gdje je igrao - Monte Karlu, Majamiju i Indijan Velsu, a ni na Australijan Openu nije dalje dogurao.

Kameron Nori je nametnuo svoj ritam u prvom setu i dva puta oduzeo servis srpskom predstavniku, koji je poklekao u prvom i sedmom gemu. Zaigrao je Miomir bolji tenis u drugom setu, bio je opasniji i agresivniji, ali ponovo nije bio ubjedljiv na servisu. Ipak, uspjeva da napravi jedan brejk više i odvede meč u treći set.

Tamo je viđena nova drama. Igralo se bez brejka do devetog gema kada je Kecmanović posustao, ali je ekspresno uzvratio u narednom gemu.

Oduka je morala da padne u taj-brejku, ali tamo je srpski teniser potpuno izgubio fokus i nije uspio da osvoji nijedan poen. Na kraju zaslužena pobjeda za Kamerona Norija koji je uspio da opravda ulogu favorita kao 24. teniser svijeta.

