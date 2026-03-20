Kecmanović dobio set, pa nestao: Srbija ostala sa samo jednim predstavnikom u Majamiju

Miomir Kecmanović dobio je prvi set, a onda je izgubio naredna dva i tako ispao sa Mastersa na Floridi.

Miomir Kecmanović ispao je sa turnira u Majamiju već u prvom kolu. Na startu takmičenja poražen je od Kamila Majhžaka (Poljska) - 4:6, 6:3, 6:1. Srpski teniser osvojio je prvi set i onda je praktično nestao sa terena. Njegov rival se za sve pitao u drugom i trećem setu.

Miša je prvi napravio brejk u trećem setu, pretrpio je brejk u narednom, pa onda u petom opet oduzeo servis rivalu i do kraja seta je zadržao svoje servis gemove (6:4). Od tog momenta se "izgubio", nije mogao da se vrati u meč nikako. U drugom setu je Poljak odmah napravio brejk, poveo sa 3:0, pa je onda u četvrtom i šestom gemu propustio ukupno pet brejk lopti i mogao je mnogo ubjedljivije da osvoji set (6:3).

Ono što nije uspeo u drugom, jeste u trećem. Dominirao je, napravio čak tri brejka, a Kecmanović je jedini gem u setu osvojio u trećem gemu kada je uzeo svoj servis gem. Težak poraz za srpskog igrača, dok će poljski igrač u drugom kolu da igra protiv Lernera Tijena (Amerika).

Srbija spala na jedno slovo - Aleksandru Krunić

U nastavku takmičenja Srbija će imati samo jednog predstavnika, tačnije predstavnicu - Aleksandru Krunić. Ona će igrati u ženskom dublu u tandemu sa Anom Danilinom (Kazahstan). Nalaze se u sjajnoj formi, igrale su u finalu Indijan Velsa i na startu ih čekaju Kineskinje Ćinju Jiang/Ji-Fan Ću.

Podsjetimo, Novak Đoković se povukao sa turnira zbog povrede ramena, dok Hamad Međedović nije dobio američku vizu.

