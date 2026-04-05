Teniseka iz Gradiške igrala prvo seniorsko finale, uskoro dobija renking na WTA listi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor MONDO/Glas Srpske
Tea Kovačević zaigrala je u finalu turnira u Indiji.

Tea Kovačević igrala prvo seniorsko finale Izvor: Tenniseurope.org

Mlada teniserka iz Gradiške Tea Kovačević odigrala je prvo finale u seniorskoj konkurenciji. Jedna od najperspektivnijih teniserki Evrope nastupila je nastupila na turniru kategorije ITF 15 u Indiji, a u finalu je poražena od Ruskinje Eline Neplij rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:1), prenosi Glas Srpske.

Vrijedi, međutim, istaći da je borba za trofej stigla poslije iscrpljujućeg polufinala protiv Žibek Kulambajee iz Kazahstana, koju je Tea uspjela da savlada nakon tri seta i skoro četiri sata tenisa (7:5, 6:7, 7:6), po izuzetno sparnom vremenu.

Petnaestogodišnja teniserka ovim rezultatom je značajno napredovala i uskoro bi trebalo i da prvi put u karijeri dobije plasman na WTA listi.

(mondo.ba/Glas Srpske)

