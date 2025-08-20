"Dupla kruna" u Krakovu za čudo od djeteta iz Gradiške: Tea Kovačević slavilu u singlu i dublu!

Fantastičan rezultat najveće teniske nade u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Tennis Europe

Petnaestogodišnja djevojčica Tea Kovačević iz Gradiške ostvarila još jedan veliki uspjeh na svjetskoj juniorskoj teniskoj sceni.

Ona je na teniskom turniru ITF kalendara u kategoriji juniorki do 18 godina iz serije J100ITF osvojila prvo mjesto u pojedinačnoj i u konkurenciji parova.

Na turniru igranom u Krakovu Tea je u finalu, u singlu, bila bolja od izraelske teniserke Ofir Manhard sa 2:0 u setovima (6:4, 6:1).

U konkurenciji parova Tea je sa Ukrajinkom Sofiom Bjelinski savladala slovački par Barhačova-Cinkaničova sa 7:5 i 6:2 za duplu krunu.

Osvajanjem turnira u Krakovu Tea Kovačević je popravila svoju poziciju na svjetskoj juniorskoj rang listi najboljih juniorki svijeta do 18 godina starosti te se trenutno nalazi na 177. poziciji.