Tea Kovačević oduševljava i ne krije ambicije: Nole uzor, a cilj je jasan - "kalendarski slem" i TOP 3 WTA liste!

Mlada teniserka iz Gradiške oduševljava na teniskim terenima širom Evrope, a pažnju je privukla već sa 14 godina.

Izvor: Tennis Europe

Talentovana teniserka iz Gradiške Tea Kovačević nedavno je proglašena za najbolju teniserku Evrope u uzrastu do 16 godina. Iako dvije godine mlađa od vršnjakinja, Tea je već sa 14 godina privukla pažnju javnosti, a ljubitelji tenisa mogu da uživaju u njenim sjajnim nastupima širom Evrope.

Vitirina mlade teniserke prepuna je trofeja i medalja, među kojima su Evropsko juniorsko prvenstvo, Juniorski Masters, Razvojno prvenstvo i mnoštvo pobjeda na turnirima kategorije 1. Brojke govore same za sebe.

U opširnom intervjuu za "Tenis Evropa", govorila je o raznim temama, a posebno su se istakli njeni odgovori u vezi sa planiranim ciljevima u karijeri. Mlada teniserka ne krije da bi voljela da bude u samom vrhu ženskog tenisa, te da osvoji "kalendarski slem", odnosno sve grend slemove u kalendarskoj sezoni - Australijan open, Rolan Garos, Vimbldon i US open.

Kako ste započeli s tenisom?

"Pa, kada sam imala devet mjeseci, počela sam da hodam i moj tata mi je stavio reket u ruku i pustio me da šetam po teniskom terenu koji smo imali iza kuće. Postoji video o tome na internetu, a nakon šest ili sedam mjeseci tata je htio da sa godinu i po dana počnem da kotrljam loptice i zamahujem reketom. Tako sam počela s nekim osnovnim vježbama za tenis, ali sam sa četiri godine krenula da treniram dva puta dnevno tokom cijele nedjelje. I tako je sve krenulo. Ponekad sam imala tri treninga dnevno. Dakle, raspored je uvijek bio pomalo naporan, ali možda je baš zbog toga sve ovo sada moguće", istakla je Tea na početku razgovora.

Dakle, nakon brojnih juniorskih turnira u Bosni i Hercegovini, selili ste se po Evropi?

"Da, mnogo... mnogo! Moj prvi turnir bio je u Hrvatskoj. Igrala sam u kategoriji do osam godina u Bosni i Hrvatskoj. Takođe sam bila prva u Hrvatskoj u kategorijama do 10 i do 12 godina. Počela sam da putujem po Evropi kako bih Igrala 'Tennis Europe' turnire do 12 godina. Kada sam imala 11 godina, dobila sam 'wild card' za Festival do 12 godina. To je bio moj prvi veliki međunarodni turnir, a sljedeće godine sam pobijedila na nekim turnirima kategorije 1 za uzrast do 12 godina."

Gdje ste uglavnom bazirani? Da li se vraćate kući da trenirate u BiH ili se više selite?

"Pa, ove godine je bilo prilično komplikovano trenirati kod kuće zbog svih turnira. Kod kuće sam bila svega mjesec i po dana tokom cijele godine. Trenirala sam sa mnogo djece s turnira, a ponekad, kada završim turnir ranije, idem u akademije gdje treniram s ljudima tamo. Ponekad idem u Beograd na treninge. Dakle, fokus mi je bio na putovanjima i preseljenjima."

Prešli ste u kategoriju do 14 godina i sada pobjeđujete na većini mečeva i u kategoriji do 16 godina, i sve se to desilo prilično brzo.

"Kada sam prešla u kategoriju do 14 godina, počela sam da igram i u kategoriji do 16 godina. Prošle godine sam bila dio Touring tima. Ove godine sam samo nastavila. Pomislila sam: 'Zašto ne probati malo u šesnaesticama? ' Pobijedila sam na tri turnira kategorije 3, pa sam se prebacila na kategoriju 1. Nisam sebi rekla: 'Moraš ovo da osvojiš', već više: 'Pokušaj da se porediš sa starijim igračima, jer ako želiš da pređeš u profesionalni tenis, moraš da se navikneš na to. ' Postigala sam lijepe rezultate na turnirima kategorije 1 i nevjerovatan je osjećaj kada pobijedite na tako velikom turniru."

Kao evropski juniorski šampion do 14 godina, jeste li se radovali pozivu u Monte Karlo?

"Da, ali sam željela da igram u kategoriji do 16 godina bez obzira na to što sam mogla da igram do 14 godina!", kaže Tea kroz smijeh.

Koje razlike primjećujete kada prelazite iz kategorije do 14 u kategoriju do 16 godina?

"Odlično pitanje, i o tome sam mnogo razgovarala s tatom. Kada igram protiv starijih igrača, uglavnom se fokusiram na sebe, jer su oni jači, viši i atletski građeni. Pokušavam da odigram najbolje što mogu, bez obzira na ishod. Kada igram ITF-ove, čak igram bolje nego u šesnaesticama... Vjerovatno zbog mentaliteta."

Kako usklađujete školovanje i putovanja s tenisom?

"Trenutno pohađam online školu. Kada sam na turnirima, nastavnici mi daju gradivo koje treba da naučim i testove koje polažem tokom turnira ili kod kuće."

Koji su vaši omiljeni igrači u svijetu tenisa?

"Profesionalno, omiljeni igrač mi je Novak Đoković, a omiljena igračica Naomi Osaka. Od aktuelnih, velika sam obožavateljka Sabalenke i Mire Andrejeve."

Koji su vaši ciljevi u karijeri?

"Top 3 WTA, a glavni cilj mi je da osvojim kalendarski grend slem!", jasno je Tea Kovačević istakla najviše ciljeve.

(MONDO)