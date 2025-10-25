Tea Kovačević ponovo pokorila Evropu – zlato na "Tennis Europe Junior Mastersu" u Monaku!

Tea Kovačević još jednom pokazala klasu – osvojila zlato na „Tennis Europe Junior Mastersu“ u Monte Karlu.

Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Tea Kovačević još jednom je zablistala na evropskoj sceni i potvrdila da spada među najveće talente kontinenta. Na prestižnom završnom turniru „Tennis Europe Junior Masters“ u Monte Karlu, Tea je odbranila prošlogodišnju titulu i ponovo osvojila prvo mjesto u kategoriji do 16 godina.

Na takmičenju su nastupile po osam najboljih juniora i juniorki Evrope za 2025. godinu, a Tea je u grupnoj fazi ostvarila tri ubjedljive pobjede, čime je izborila plasman u veliko finale. Tamo ju je čekala prva nositeljka turnira, Maria Valentina Pop iz Rumunije, koja je takođe u svoju grupu ušla sa stopostotnim učinkom.

U meču za titulu, Tea je bila dominantna – prvi set riješila je sa 6:3, a u drugom slavila sa 6:1, čime je rezultatom 2:0 potvrdila da nema konkurenciju u svom uzrastu.

Ovim trijumfom je donijela BiH novo zlato sa velikog međunarodnog turnira.

Osvajanje „Junior Mastersa“ u Kneževini Monako biće joj snažan podstrek za nastavak karijere, posebno jer se tokom 2025. godine više fokusirala na turnire u konkurenciji do 18 godina. Ako nastavi ovim tempom, u januaru 2026. godine očekuje se njen ulazak u TOP 100 juniorki svijeta (U18).