Tea Kovačević bez titule u Boliviji, ali je čeka plasman karijere

Tea Kovačević bez titule u Boliviji, ali je čeka plasman karijere

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Teniserka iz Gradiške Tea Kovačević nije uspjela da ostvari pobjedu u finalu ITF J200 turnira u bolivijskom Santa Kruzu.

Tea Kovačević ostala bez titule u Boliviji, ali je čeka plasman karijere Izvor: Facebook/Teniski savez BiH

Nakon trijumfa na Junior Mastersu u Monte Karlu, Tea Kovačević je izborila plasman u finale bolivijskog turnira, gdje je poražena od Ukrajinke Sofije Bjelinske poslije preokreta rezultatom 2:1.

Prvi set, mlada teniserka iz Bosne i Hercegovine je dobila u taj-brejku, ali je Ukrajinka uspjela da napravi preokret i osvoji trofej.

Ipak, nema bh. teniserka mnogo razloga za nezadovoljstvo s obzirom da je osvojila vrijedne bodove za IFT rang-listu najboljih juniorki svijeta u kategoriji do 18 godina.

Već poslije prvog turnira turneje po Južnoj Americi, ostvarila je najbolji plasman u karijeri, koji je dosad bio 155. mjesto.

(MONDO)

Tagovi

Tea Kovačević Tenis

