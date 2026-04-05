Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Teniserke BiH igraju u Banjaluci: Obavljen žrijeb za "Bili Džin King kup"

Dragan Šutvić
Deset ekipa razvrstano je u dvije grupe.

Žrijeb regionalnog teniskog takmičenja u sklopu Bili Džin King kupa, jednog od najprestižnijih na svijetu, održan je ove nedjelje u Banjaluci. Takmičenje se održava pod patronatom Međunarodne teniske federacije (ITF). Domaćin ovogodišnjeg regionalnog izdanja je grad na Vrbasu, a mečevi će biti igrani na teniskim terenima u parku "Mladen Stojanović".

Ceremoniji žrijeba prisustvovali su predstavnici i kapiteni svih deset reprezentacija koje će se takmičiti za plasman u viši rang takmičenja.

Nakon žrijeba, ekipe su svrstane u dvije grupe po pet reprezentacija i igraće po sistemu "svako sa svakim". BiH će se takmiči u grupi A, zajedno sa selekcijama Austrije, Grčke, Kipra i Finske, dok su u grupi B Bugarska, Sjeverna Makedonija, Maroko, Egipat i Južna Afrika.

BiH će, kao domaćin, sve svoje mečeve igraće na Centralnom terenu, a za reprezentaciju će nastupiti Ema Burgić, Anita Vagner, Sara Mikača i Tea Kovačević. Selektor je Ismar Gorčić.

Prve dvije ekipe u ukupnom plasmanu stiču pravo nastupa u višem rangu takmičenja, dok ekipama od trećeg do šestog mjesta ostaje status u grupi. Ekipama od sedmog do desetog mjesta ispadaju.

Turnir se igra od 6. do 11. aprila.

ŠTA JE BILI DŽIN KING KUP?

Bili Džin King kup je najveće ekipno žensko teniško takmičenje na svijetu, koje organizuje Međunarodna teniska federacija (ITF). Takmičenje nosi ime po legendarnoj američkoj teniserki Bili Džin King, jednoj od najvećih ikona ženskog tenisa i borbe za ravnopravnost u sportu.

Takmičenje je pokrenuto 1963. godine pod nazivom Fed Kup, a 2020. godine preimenovano je u Bili Džin King kup u počast dugogodišnjeg zalaganja Bili Džin King za unapređenje ženskog tenisa globalno. Danas u takmičenju učestvuje više od 100 država iz cijelog svijeta, svrstanih u različite regionalne grupe.

