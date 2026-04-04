"Nisam mogao da vjerujem da je to uradio": Cicipas ovo ne može da oprosti Ivaniševiću

Grčki teniser Stefanos Cicipas još jednom je govorio o prekidu saradnje sa Goranom Ivaniševićem.

Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT /Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Stefanos Cicipas odgovorio je Goranu Ivaniševiću sa kojim je imao kratku i neuspješnu saradnju. Hrvat je ponovo iznio svoju stranu priče što se tiče burnog rastanka, a Cicipas je morao da odgovori.

Nekada treći teniser svijeta je istakao kako su ga njegove riječi jako pogodile i da nije vidio svrhu u tako radikalnom pristupu.

"Ako je to bio način da me natjera da radim više i da se saberem, to definitivno nije bila prava taktika. Bio sam stvarno povrijeđen", rekao je Cicipas i dodao:

"Nikada nisam očekivao da trener može to da uradi, a najgore je što ono što je rekao nije bila istina. Nisam bio spreman jer sam bio povrijeđen. Nisam pravilno trenirao više od dvije nedjelje. Bilo je kao da me je šutnuo kada sam već bio na podu", kaže povređeni Grk.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića je preuzeo bigu o Cicipasovoj karijeri kada je ostao bez bilo kakve želje i motivacije na terenu, želio je da ga prodrma, ali uradio je to na pogrešan način.

"Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lijepo sam mu rekao posle Vimbldona da uzme četiri meseca odmora, jer nije to samo fizička nespremnost, to je mentalna nespremnost", rekao je Ivanišević i dodao:

"Kad neko ne želi da bude na terenu, imao sam i ja takvih problema. Ja sam najbolje mjerilo, kad sam pao na 128. mjesto, čak je on bio dobro rangiran. Ja i dan danas mislim da je on dobar teniser i bio je i jeste, to su samo sitnice. Ne možeš da uspiješ u današnjem tenisu ako ne želiš da budeš na terenu", jasan je nekadašnji šampion Vimbldona.

Ivanišević je poslije Cicipasove rane eliminacije sa Vimbldona rekao kako u životu nije vidio nespremnijeg igrača, a potom je do prekida saradnje došlo preko telefona.

"Juče smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugom, on je odlučio ponovo da pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira je njegov tata", rekao je tada Goran.

