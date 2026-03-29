Goran Ivanišević progovorio o rastanku sa Grkom: Sve je puklo zbog jedne rečenice

Hrvat Goran Ivanišević imao je kratkotrajnu, ali burnu saradnju sa Grkom Stefanosom Cicipasom.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević još jednom se osvrnuo na kratkotrajnu saradnju sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Nekada treći teniser svijeta je shvatio previše lično kritike hrvatskog stručnjaka, a onda je krenuo u obračun preko medija.

Ivanišević nije mislio ništa loše kada je rekao da nikada nije vidio igrača koji je fizički nespremniji, a potom je dobio otkaz poslije manje od dva mjeseca.

"Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lijepo sam mu rekao poslije Vimbldona da uzme četiri mjeseca odmora, jer nije to samo fizička nespremnost, to je mentalna nespremnost", rekao je Ivanišević i dodao:

"Kad neko ne želi da bude na terenu, imao sam i ja takvih problema. Ja sam najbolje mjerilo, kad sam pao na 128. mjesto, čak je on bio dobro rangiran. Ja i dan danas mislim da je on dobar teniser i bio je i jeste, to su samo sitnice. Ne možeš da uspiješ u današnjem tenisu ako ne želiš da budeš na terenu", jasan je nekadašnji šampion Vimbldona.

“I knew on the second day working with him this wasn’t going anywhere. I never insulted him. I spoke the truth and I was proven correct. I advised him to take a break from tennis because he has mental issues, not just physical.”pic.twitter.com/JfoOzUGICj — Danny (@DjokovicFan_)March 29, 2026

"Njega samo tata može da trenira"

Ivaniševiću je od starta bilo jasno da njihova saradnja neće biti uroditi plodom, a Cicipas je ponovo u tim vratio svog oca Apostolosa Cicipasa.

"Juče smo se čuli, da završimo tu sagu. Lijepo smo popričali, to je nešto što se vuče posljednjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugom, on je odlučio ponovo da pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenije ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira je njegov tata", rekao je tada Goran i dodao:

"S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je porodični projekat. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gdje jeste. I juče sam mu rekao da se ništa neće promijeniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži", rekao je on.

