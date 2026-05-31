San Antonio u finalu NBA, počela era Viktora Vembanjame: Šej ubacio 35, ni to nije pomoglo Oklahomi

Finale NBA lige će igrati San Antonio i Njujork, pošto je tim iz Teksasa izbacio Oklahomu, prethodnog osvajača prstena.

Košarkaši San Antonio Sparsa igraće u velikom finalu NBA lige, pošto su u majstorici na gostujućem terenu savladali Oklahoma siti Tandere (111:103) i tako stavili tačku na spektakularnu seriju koju smo gledali. Nakon sedam mečeva velike borbe, tim koji na terenu predvodi Viktor Vembanjama uspio je da eliminiše aktuelne šampione predvođene Šejom Gildžes-Aleksanderom, dvostrukim uzastopnim osvajačem MVP priznanja.

Sedmi meč finala Zapadne konferencije protekao je u potpunoj dominaciji ekipe San Antonija koja je imala neko velikih poenterskih serija i na taj način držala aktuelne šampione na bezbjednoj distanci. Već u prvoj dionici vidjeli smo 14 poena prednosti na strani Sparsa, a Oklahoma je do kraja meča imala samo dva perioda u kojima je vodila - krajem druge i sredinom treće dionice.

Bilo je to premalo za osvajača NBA lige u prethodnoj sezoni. Mnogi su očekivali da će tim izgrađen oko Šeja Gildžes-Aleksandera pokazati više, da će Kanađanin uspjeti da ih izvuče iz ove serije i da će ponovo napasti titulu, ali... Nije Oklahoma bila na vrhuncu moći, pa se sada ne može pričati da su nedodirljivi - iako je u ligaškom dijelu sezone djelovalo da su prvi favorit za titulu.

Sedmi meč finala na Zapadu poenterski je obilježio Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, devet asistencija i četrii skoka. Šutirao je 12/21 iz igre i 9/11 sa linije za slobodna bacanja, a ni takav učinak nije pomogao Oklahomi, jer je falilo podrške od strane njegovih saigrača. Kejson Valas je ubacio 17 poena, po 12 su dodali Aleks Karuzo i Džered Mekejn, a 11 Džejlin Vilijams. Nikola Topić je bio u ekipi Oklahome, ali nije ulazio u igru.

Na drugoj strani terena najefikasniji je bio Viktor Vembanjama sa 22 postignuta poena, sedam skokova i dvije asistencije. Pratio ga je Džulijan Šampejni sa 20 poena, a Stefon Kasl je imao 16 poena, šest skokova i šest asistencija. Diaron Foks je meč završio sa 15 postignutih poena, Dilam Harper je ubacio 12, a po 11 su postigli Keldon Džonson i Devin Vasel.

Finale NBA lige za ovu godinu igraće San Antonio Sparsi i Njujork Niksi, a tim iz Teksasa će imati prednost domaćeg terena. Ekipa iz Njujorka još ranije je završila posao protiv Klivlenda i posljednjih dana samo je čekala da vidi ko će joj biti rival u borbi za prsten. Finalna serije počinje utakmicom 4. juna, a prednost domaćeg terena imaće San Antonio. Drugi meč igraće se u Teksasu dva dana kasnije, a zatim se serija seli u Njujork gdje će se 9. i 11. juna igrati treća i četvrta utakmica u seriji.