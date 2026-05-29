NBA promijenila jedno od ključnih pravila

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
NBA liga promijenila pravila za draft i ukinula benefite ekipama koje imaju najlošiji skor.

NBA liga promijenila pravila za draft Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NBA liga usvojila je novo pravilo kojim će sprečiti "tenkovanje", odnosno namjerne poraze ekipa. Na taj način, tradicionalno su se najlošiji u SAD borili za što bolje mjesto na NBA draftu, ali to više neće biti slučaj.

Odlukom većina vlasnika, uz samo jedan glas protiv (Memfis Grizlisa), povećan je broj timova koji će učestvovati u draft-lutriji, kojom se određuje koje ekipe će imati pravo prvog izbora na draftu. Ubuduće će tri najlošija tima u ligi imati manje šanse da dobiju prve "pikove", a ujedno i da naplate strategiju kojom namjerno nižu poraze, što je ove i ove sezone radio niz timova.

U draft lutriji će učestvovati 16 timova, a ovo će biti pravila novoustanovljenog sistema "3-2-1", prema kojem tri najlošije rangirana tima neće moći da biraju bolje rangiranog igrača od 12. "pika".

  • Tri najslabija tima - odnosno tri NBA ekipe sa najgorim skorom - dobiće po dvije lutrijske kuglice za prvog pika na draftu. Međutim, ta tri tima neće moći da biraju više od 12. mesta na draftu.
  • Preostalih sedam NBA timova koji ne uspiju da se plasiraju u plej-of niti učestvuju u plej-in turniru dobiće po tri lutrijske kuglice.
  • Četiri tima koja osvoje 9. i 10. poziciju u plej-in turniru dobiće po dvije lutrijske kuglice.
  • Dva tima koja izgube u plej-in utakmicama za 7. i 8. mjesto dobiće po jednu lutrijsku kuglicu.

Pored toga, nijedan tim neće moći da osvoji prvog pika na draftu dvije godine zaredom. Takođe će postojati ograničenja za timove koji često biraju među prvih pet, pa nijednoj ekipi neće biti dozvoljeno da dobije top-5 pika tri godine uzastopno. Prema navodima ESPN-a, timovima više neće biti dozvoljeno ni da "štite pikove od 12. do 15. mjesta".

Ovaj sistem važiće bar do 2029. godine.

