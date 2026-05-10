Haos na izvlačenju kuglica za NBA draft: Kladili se na Ivicu Zupca i ostali bez ičega

Autor Dragan Šutvić
Vašington Vizardsi biraće prvi na NBA draftu. Indijana Pejsersima davali velike šanse, a ostali bez ičega - dijelom i zbog trejda za Ivicu Zupca.

Vašington Vizardsi biraće prvi na NBA draftu 23. juna. Druga će birati Juta Džez, kojoj se isplatilo to što je namjerno gubila utakmice i za to bila i kažnjavana. Treći će birati Memfis, a Čikago Bulsi biraće četvrti.

Ovo je redoslijed, koji pokazuje da su najveći gubitnici ove lutrije u Bruklinu i Indijani. Netsi su takođe namjerno gubili i srozavali svoj skor, a lutriju su dočekali sa 14 odsto šanse da dobiju prvi "pik". Ipak, završili su tek kao šesti.

Isti procenat je davan i Vašingtonu i Indijani, koja je ostala bez "pika" zbog ranijeg trejda sa Klipersima. Prema tom dogovoru, Pejsersi su doveli iz Los Anđelesa hrvatskog centra Ivicu Zupca (29) i zauzvrat su se obavezali da predaju Klipersima svoj "pik" ako bude izvučen između 5. i 9. mjesta u lutriji. Zato će Klipersi birati kao peti, a Pejsersi su ostali bez svog "pika".

Vizardsi su i prethodnih godina imali pravo da među prvima biraju.

Vašington je prošle godine kao šesti "pik" odabrao beka Treja Džonsona, a godinu prije toga je imao drugi "pik" i doveo francuskog centra Aleksa Sara. Između ostalog, Vizardsi su 2020. kao deveti "pik" odabrali izraelsko-srpskog košarkaša Denija Avdiju i u međuvremenu ga poslali u Portland. Godinu ranije birali su Japanca Ruija Hačimuru sa Gonzage kao deveti "pik" i on takođe ne igra više u glavnom gradu SAD, već je važan igrač Los Anđeles Lejkersa.

Vizardse je na draft lutriji predstavljala legenda franšize, bivši Ol-star plejmejker Džon Vol (35). Donio im je sreću, jer su prvi NBA tim sa najlošijim skorom koji je dobio prvi "pik".

Ovo će biti redoslijed na junskom NBA draftu

  1. Vašington Vizards
  2. Juta Džez
  3. Memfis Grizlis
  4. Čikago Buls
  5. Los Anđeles Klipers
  6. Bruklin Nets
  7. Sakramento Kings
  8. Atlanta Houks
  9. Dalas Maveriks
  10. Milvoki Baks
  11. Golden Stejt Voriors
  12. Oklahoma Siti Tander
  13. Majami Hit
  14. Šarlot Hornets

