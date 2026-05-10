Stiv Ker ostaje najplaćeniji trener u NBA ligi

Stiv Ker je dogovorio novi, dvogodišnji ugovor, sa Golden Stejtom i ostao je najplaćeniji trener u NBA

Izvor: MN PRESS

Poslije ispadanja u plej-ofu NBA lige pojavile su se informacije da je Stiv Ker odlučio da napusti Golden Stejt. Mnogi novinari prenijeli su tu informaciju i djelovalo je da je došlo vrijeme za kraj. Međutim, uslijedio je preokret. Predomislio se i potpisao novi, dvogodišnji ugovor sa klubom.

"Novim ugovorom će Ker da ostane najplaćeniji trener u NBA ligi. Prošle sezone je zaradio 17,5 miliona dolara", navodi se u tekstu "ESPN-a". U istom tekstu prenose i izjavu jednog od čelnika kluba koji je htio da ostane anoniman i koji je poručio "da se nije radilo o novcu, već o košarkaškoj odluci".

Ker je sa Voriorsima ispao u plej-in turniru od Finiksa i tada je pričao o potencijalnom odlasku. Problem Golden Stejta su godine i to što je ekipa prestara i realno trenutno predaleko od bilo kakve borbe za titulu. Stef Kari je u martu napunio 38 godina i sve češće se muči sa povredama. Na timu je sada da donesu konačnu odluku o tome šta žele od naredne sezone.

Na stolu su dvije opcije, da prave trejdove, dovedu mlađe igrače i da grade tim za budućnost. Ili da urade sve da omoguće Kariju još jedan napad na titulu. Za to bi morali da traže nekog superstara poput recimo Janisa Adetokumba, mada je pitanje šta bi mogli da ponude Milvokiju. Dosta će da zavisi i od draft lutrije i pozicije sa koje budu birali Voriorsi. Šta raditi sa Drejmondom Grinom, šta je sa Džimijem Batlerom koji se oporavlja od povrede? Pred njima je zanimljivo ljeto.

