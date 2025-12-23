logo
Nezapamćena scena u NBA: Stiv Ker ribao najvećeg "brbljivca", on otišao s utakmice

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Napeto je u Golden Stejtu gdje je Stiv Ker imao šta da objasni Drejmondu Grinu na jednom tajm-autu, poslije čega je osvajač četiri prstena otišao s utakmice.

Stiv Ker kritikovao Dejmonda Grina Izvor: YouTube/Golden State/HaterReport_/Screenshot

Golden Stejt je prethodne večeri pobedio Orlando pred svojim navijačima (120:97), međutim neće se pamtiti skoro niti jedan košarkaški potez sa NBA utakmice. Razlog je što je sve zasjenio trenutak kada je trener Stiv Ker očitao "bukvicu" svom igraču Drejmondu Grinu, posle čega je košarkaš otišao u svlačionicu.

Vidjelo se da su se Ker i Grin oko nečega "pokačili" i da je rasprava trajala praktično cijeli tajm-aut, posle čega je Grin ustao sa stolice i otišao u pravcu svlačionice, da bi se poslije pravdao da je to bila njegova odluka. Pogledajte tu scenu:


"Da, očigledno smo se zakačili", rekao je Stiv Ker o svom košarkašu koji nije igrao u posljednjih 20 minuta, kada je Golden Stejt napravio i najveću razliku: "Malo smo to bili raščistili i Grin je donio odluku da se vrati u svlačionicu kako bi se smirio. To je sve što ću reći o tome. Ostalo je između nas, a svakako ga ne bih vraćao u igru."

O samoj sceni s utakmice oglasio se i Drejmond Grin koji je uvjeravao sve prisutne da nije toliko dramatično kako su predstavili, dodajući samo da su se posvađali "oko košarke".


"Strasti su se rasplamsale. Mislio sam da je najbolje da se sklonim odatle. Ne mislim da je postojala situacija u kojoj bi moglo da se smiri ili popravi. Zato je bilo najbolje da se sam udaljim... S**nja se dešavaju. Idemo dalje. Sve je u redu", dodao je jedan od najvažnijih igrača Golden Stejta od dolaska Stiva Kera, koji je i poznat kao "brbljivac".


Ove sezone Drejmond Grin prosječno bilježi 8,1 poena, 6,1 skokova i 5,1 asistenciju po meču.

Stiv Ker Drejmond Grin košarka NBA liga Golden Stejt

