logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ja sam kriv za sve": Goran Ivanišević progovorio o sinu Emanuelu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Hrvatski trener Goran Ivanišević otvorio je dušu o svom nasljedniku Emanuelu (18).

Goran Ivanišević o sinu Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević govorio je o svom sinu Emanuelu (18), koji je krenuo njegovim stopama. Emanuel Ivanišević je uzeo učešće na čelendžeru u Firulama i sa tribina je imao podršku oca kome nije bilo nimalo lako da obuzda emocije.

"Pa nije lako. Sad znam kako je bilo mom ocu. Gledao sam ga i prije, ali evo i sad u Zadru prošle nedjelje. Nažalost, ja sam kriv za sve… I za oblak, i za pogrešan odskok, i za sve… Ali dobro, to tako valjda ide. On se razvija super, ide svojim putem, moram da kažem da sam ponosan što je potpisao za jedan od najboljih koledža u Americi Lejk Forest gdje ide krajem avgusta", rekao je Ivanišević za Sportklub i dodao:

"Pritiska nema, ja sam logistika i oslonac, ali kad bih ga trenirao… Teško je to. Previše je to emocija, niti si otac, niti si trener, ispadaš nešto treće, a ja to ne želim."

Emanuel je Goranov sin iz prvog braka sa Tatjanom Dragović. Živio je sa majkom do 14. godine, ali se potom preselio kod oca. Nedavno je odlučio da školovanje nastavi u Americi na prestižnom koledžu Lejk Forest, a usput će loviti i svoje teniske snove. 

Nekadašnji šampion Vimbldona ima još ćerku iz prvog braka, dok je trenutno oženjen za manekenku i voditeljku Nives Ivanišević i sa njom ima sina Olivera.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC