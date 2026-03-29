"Ja sam kriv za sve": Goran Ivanišević progovorio o sinu Emanuelu

Hrvatski trener Goran Ivanišević otvorio je dušu o svom nasljedniku Emanuelu (18).

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Nekadašnji trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević govorio je o svom sinu Emanuelu (18), koji je krenuo njegovim stopama. Emanuel Ivanišević je uzeo učešće na čelendžeru u Firulama i sa tribina je imao podršku oca kome nije bilo nimalo lako da obuzda emocije.

"Pa nije lako. Sad znam kako je bilo mom ocu. Gledao sam ga i prije, ali evo i sad u Zadru prošle nedjelje. Nažalost, ja sam kriv za sve… I za oblak, i za pogrešan odskok, i za sve… Ali dobro, to tako valjda ide. On se razvija super, ide svojim putem, moram da kažem da sam ponosan što je potpisao za jedan od najboljih koledža u Americi Lejk Forest gdje ide krajem avgusta", rekao je Ivanišević za Sportklub i dodao:

"Pritiska nema, ja sam logistika i oslonac, ali kad bih ga trenirao… Teško je to. Previše je to emocija, niti si otac, niti si trener, ispadaš nešto treće, a ja to ne želim."

Emanuel je Goranov sin iz prvog braka sa Tatjanom Dragović. Živio je sa majkom do 14. godine, ali se potom preselio kod oca. Nedavno je odlučio da školovanje nastavi u Americi na prestižnom koledžu Lejk Forest, a usput će loviti i svoje teniske snove.

Nekadašnji šampion Vimbldona ima još ćerku iz prvog braka, dok je trenutno oženjen za manekenku i voditeljku Nives Ivanišević i sa njom ima sina Olivera.

