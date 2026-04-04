"Nije mi rekao ni riječ, samo je otišao": Novi skandal zbog Ige Švjontek, poznati teniser u šoku

Đovani Mpeši Perikar ispričao je da je trener Francisko Rođ prešao kod Ige Švjontek i da mu nije rekao ništa.

Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Svašta se dešava u svijetu tenisa, ali neke stvari uspijevaju da iznenade mnoge i dan-danas. Iga Švjontek je saopštila da ima novog trenera i da će Francisko Rođ da bude njen novi trener. Ništa od toga ne bi bilo čudno da španski stručnjak nije uveliko radio sa Đovanijem Mpešijem-Perikarom i da su dogovorili saradnju.

"Moj agent mi je rekao da odlazi. Francisko mi ništa nije rekao. Mislio sam da mogu da mu vjerujem na riječ. Da odbaci sve to tako brzo. Šteta. Ovo je nemilosrdan svijet", ispričao je Perikar u intervjuu za "L'Ekip".

Nije mogao da vjeruje šta je doživeo, nije mu bilo jasno da je Rođ odlučio da ode, a da ništa ne kaže.

"Pola dana mi je bilo potrebno da shvatim šta se desilo. Da li je to uradio zbog mene? U stvari nije. Nema nikakve veze sa mnom. Snimci treninga na kojima su on i Iga su se brzo pojavili. Ne bih rekao da je taj projekat smišljen za samo 24 sata", rekao je Perikar. Zanimljivo je da je u toj saradnji posredovao i Rafa Nadal i da se sve to dešavalo na njegovoj akademiji.

Rafa Nadal helping Iga Swiatek during her training with new coach Francisco Roig



Getting help from the greatest clay court player of all time… couldn’t imagine better prep for the clay swing



She’s looked up to him her whole life



Great to see this ❤️pic.twitter.com/cBe4YxD36u — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)April 2, 2026

