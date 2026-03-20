Šok u Majamiju: Šestostruka grend slem šampionka ispala u drugom kolu

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veliko iznenađenje dogodilo se na samom startu turnira u Majamiju pošto je Iga Švjontek ispala u drugom kolu od sunarodnice Magde Linet.

Iga Švjontek ispala u drugom kolu u Majamiju Izvor: Alberto E. Tamargo / Sipa USA / Profimedia

Iga Švjontek nalazi se u najvećoj krizi od kada je došla u sam vrh svjetskog tenisa. Ispala je već u drugom kolu turnira u Majamiju. Na startu je bila slobodna, a onda je izgubila od sunarodnice Magde Linet 1:6, 7:5, 6:3.

Potpuni šok za Poljakinju, koja je na ovom turniru postavljena za drugog favorita iako je treća na svijetu zvanično. Razlog je što se uzimao renking od prethodne nedjelje kada je bila druga, mada to i nije toliko važno. Ono što je mnogo bitnije jeste da šestostruka grend slem šampionka već duže vijreme ne može da se sastavi. Još od kada je pala na doping testu se dosta muči.

Iga je u prvom setu pregazila rivalku, dala joj je samo jedan gem i sve je izgledalo savršeno. Podsjetilo je to na njihov prethodni i jedini meč koji su odigrale u Pekingu kada je Švjontek slavila sa 6:1, 6:1. Međutim, Magda je uspjela da dobije drugi set (7:5), a onda je završila posao u trećem za najveću pobjedu u karijeri.

"Kada sam dobila prvi gem u prvom setu rekla sam sebi 'Okej, ne može gore od ovoga'. Osjećala sam da radim dosta dobrih stvari, ali je Iga bila mnogo bolja od mene. Čekala sam da mi se ukaže šansa i gem u kom mogu da budem agresivnija i da joj napravim problem. Imala sam malo sreće, igrala dobro u najvažnijim momentima i uspjela sam da preokrenem", rekla je Magda sa osmijehom poslije trijumfa. Inače, nju trenira još jedna legendarna Poljakinja - Agnješka Radvanjska.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

