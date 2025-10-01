logo
Iga se obrukala u Pekingu i pukla sa nulom: Za to vrijeme Sabalenka kači provokativne fotke i slavi

Iga se obrukala u Pekingu i pukla sa nulom: Za to vrijeme Sabalenka kači provokativne fotke i slavi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Iga Švjontek izgubila je u osmini finala turnira u Pekingu i to tako što je treći set Ema Navaro dobila sa 6:0. Arina Sabalenka se ovome posebno raduje.

Iga Švjontek izgubila u osmini finala turnira u Pekingu Izvor: PEDRO PARDO / AFP / Profimedia

Iga Švjontek je obično ta koja dobija mečeve ubjedljivo, koja ne dopušta protivnicama da uzmu ni gem. Sada je na svojoj koži osjetila kako to izgleda pošto je na turniru u Pekingu izgubila i to tako što je u trećem setu bilo 6:0 za njenu protivnicu Emu Navaro.

Amerikanka je dobila prvi set sa 6:4, a onda je Poljakinja dobila drugi sa 6:4 i djelovalo je da je na putu potpunog preokreta. Međutim, uslijedilo je nešto što se rijetko dešava drugoj teniserki svijeta. Nije uzela nijedan jedini gem u cijelom setu. Ema je dobila treći set sa 6:0 i uz to je uspjela da spasi dvije brejk lopte u četvrtom gemu i da se postara da isprati Igu sa nulom kući.

Ovo je rezultat koji će najviše obradovati Arinu Sabalenku. Ispadanje Švjontek u osmini finala znači da će Bjeloruskinja vrlo vjerovatno godinu da završi kao prva teniserka svijeta, ako ne bude nekih šokantnih rezultata sa njene strane. Ona je poslije titule na US openu odlučila da odmara, uživala je u Grčkoj i tamo srela i Novaka Đokovića, a za to vrijeme njena najveća rivalka gubi poene.

