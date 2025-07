"Slavimo titule dopingovanih, teško mi je da svarim to": Engleski novinar proziva šampione Vimbldona!

Britanski mediji nastavljaju da prozivaju Janika Sinera i Igu Švjontek zbog dopinga. Oni su osvojili titule na Vimbldonu i to je izazvalo novu buru u javnosti.

Izvor: Wimbledon/Screenshot

Vimbldon je završen, a šampioni su Janik Siner i Iga Švjontek. Njih dvoje osvojili su pehare u muškoj i ženskoj singl konkurenciji, a to je izazvalo posebnu buru u javnosti, posebno u Velikoj Britaniji. Pored njihove titule stavili su zvjezdice i nazivaju ih dopingovanim šampionima. Potpuni haos je nastao zbog toga.

Tako je glavni urednik sporta na britanskom "Telegrafu" Oliver Braun napisao tekst sa naslovom "Slavimo šampione Vimbldona koji su kažnjeni zbog dopinga i to je teško svariti". Ne dovodi u pitanje njihove teniske sposobnosti i vještine na terenu, već stvari koje su se dešavale van terena.

"Siner je kompromitovani šampion, ali ne može da mu se oduzme mentalna snaga i to što je prije samo pet nedjelja izgubio jedno od najvećih finala u istoriji na Rolan Garosu, a sada je osvojio prvi Vimbldon. Ta scena djelovala je nevjerovatno, ispunjava san, majka Siglinde plače, kraljevska porodica mu aplaudira, ali ništa od toga ne može da izuzme to što postoji slon u sobi, nešto što je toliko očigledno.A to jepitanje da li je Siner, koji je bio suspendovan na samo tri mjeseca zbog toga što je dva puta pao na doping testu, uopšte trebalo da se takmiči na Vimbldonu", piše Braun.

Izvor: Youtube/ Wimbledon /Screenshot

Podsjetio je i na potez Nika Kirjosa koji je po završetku finala u objavi na društvenim mrežama stavio samo zvjezdicu kao jasnu poruku šta misli o tituli Sinera.

"Obično bismo Kirjosove poruke sklonili sa strane, jer voli da omalovažava uspjehe drugih, ali ovog puta je drugačije. Šampioni u obje konkurencije su pali na doping testovima u posljednjih 12 mjeseci. Integritet tenisa je time ugrožen. Ne zaboravite da su 2022. godine zabranili na Vimbldonu učešće ruskim i bjeloruskim teniserima zbog rata u Ukrajini. Optužbe za doping i sve to nisu izazvale nikakvu vrstu slične moralne panike. Umjesto toga su svi oni zajedno sa Janikom i Igom u nedjelju uveče plesali. WADA je tražila jednogodišnju suspenziju Italijana, pa je postignut dogovor o tromjesečnoj suspenziji. Slično je i sa Igom koja je kažnjena na samo mejsec dana zbog trimetazidina", podsećaju u tekstu."

"I Mekinro ga oslobađa od dopinga"

Nastavio je da analizira ono što je primijetio na Vimbldonu, u isto vrijeme dok je hvalio Sinerovu mentalnu snagu i sposobnosti, kritikovao je one koji su mu dozvolili da uopšte učestvuje na trećem grend slemu sezone.

"Siner je pokazao da kod njega ne postoje psihološki ožiljci, tragovi i traume. Propustio je tri meč lopte u finalu Rolan Garosa i to kao da mu je dalo dodatnu snagu, pa je već na sljedećem slemu uzeo titulu. Na taj način što se slavi njegov veliki povratak i odgovor na Vimbldonu ga na neki način oslobađamo od dopinga i haosa. Kada je dobio Vukića u drugom kolu čuo sam Džona Mekinroa kako ga hvali zbog načina na koji se izborio sa 'stresom od tromjesečne suspenzije' i Toda Vudrbridža koji je pričao kako je pokazao 'snagu i otpor tokom borbe na terenu i van terena'.U tenisu izgleda više vole da se prema tome ophode kao da je neki mali problem sa rasporedom nego da pričaju o glavnom pitanju i tome da li je ovo fer sport i koliko je ovo važno po pitanju poverenja."

Izvor: Screenshot/YouTube/@Wimbledon

Naglasio je u tekstu da su "sportisti odgovorni za sve što se nađe u njihovom tijelu, bez obzira da li je to direktno ili zbog članova njihovog tima". Podsjetio je na to kako se Siner izvukao od veće kazne zato što je klostebol ušao u njegovo tijelo preko kreme koju su koristili njegovi treneri prilikom masaže.

"Ta tromjesečna suspenzija Sinera izgledala je previše komforno, tajming je bio takav da pada baš između Melburna i Pariza i da ne propušta nijedan grend slem. Ne zaboravite britansku teniserku Taru Mur koja je pojela govedinu u kojoj se nalazio određeni steroid, prihvatili su njeno obrazloženje, ali tek 19 mjeseci kasnije. Doping i sve to nisu uopšte uticali na Sinerovu karijeru niti na njegove prihode. Šampion sa zvjezdicom? To je hrabra izjava, ali će ova titula na jednom od najvećih turnira na svijetu da dođe sa određenim 'dodacima'. Pobjeda za nerve, izdržljivost i neke veoma dobre advokate", zaključuje se u tekstu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!