Bruka i sramota Ige Švjontek: Probala da ukrade poen protivnici

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Iga Švjontek se obrukala na turniru u Dohi gdje je pokušala da ukrade poen Mariji Sakari, a onda je izgubila od Grkinje na kraju.

iga svjontek htela da ukrade poen mariji sakari Izvor: KARIM JAAFAR / AFP / Profimedia

Iga Švjontek poznata je u svijetu tenisa kao previše hladna i teniserka koja radi sve što je potrebno za pobjedu. Fer-plej joj nikad nije bio jača strana što je pokazala još jednom. Pokušala je da ukrade poen Mariji Sakari na turniru u Dohi. Nije joj uspjelo samo zato što je uveden VAR u tenis i to je pomoglo grčkoj teniserki.

To se dogodilo u devetom gemu trećeg seta u kom je Marija servirala za pobjedu, a Iga je imala brejk loptu. Sakari je odigrala skraćenu lopticu, Švjontek je pokušala da stigne i nije uspjela, jasno se vidi da je loptica dva puta pala. Problem je što sudija u stolici to nije vidio, a Poljakinja je umjesto fer-plej poteza i priznanja spustila glavu i samo je krenula ka osnovnoj liniji da se sprema da servira za izjednačenje. Njen potez iznervirao je navijače širom svijeta koji je javno prozivaju zbog toga. Marija je poslije VAR intervencije dobila poen, ali je ubrzo poslije toga pretrpjela brejk.

Ali, na kraju je poljska teniserka doživjela potpuni šok pošto je izgubila meč. Bio joj je to prvi poraz na turnirima iz Masters serije poslije dobijenog prvog seta. Do sada je imala skor od nevjerovatnih 109:0. Marija je prva koja je uspjela da slavi protiv nje na turnirima iz serije 1000, a da je izgubila prvi set - 2:6, 6:4, 7:5.

Zato je Đoković - gospodin

U četvrtfinalu Australijan opena Novak Đoković je poklonio poen Lorencu Muzetiju iako niko na terenu nije vidio da je dotakao mrežu. Ni kamere koje su zumirale taj detalj, ni sudija Džejms Keotavong, pa ni italijanski teniser.

Ali, Novak mu je poklonio taj poen i potom je Italijan uzeo gem. Poslije meča je Đoković rekao da je on osjetio da je reketom dotakao mrežu i da mu je važniji fer-plej od svega. Nešto što očigledno Iga Švjontek ne razumije...

Pogledajte

00:34
Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:37
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Tagovi

Iga Švjontek

