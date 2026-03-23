Iga Švjontek uručila otkaz treneru

Iga Švjontek je poslije velike krize i serije poraza odlučila da završi saradnju sa trenerom Vimom Fisetom.

Iga Švjontek upala je u veliku krizu. Porazi se ređaju, izgubila je u drugom kolu turnira u Majamiju i odmah poslije tog poraza riješila je da krene sa "čišćenjem" u svom timu. Prvi je otkaz dobio njen trener Vim Fiset poslije oko godinu i po dana zajedničke saradnje.

"Ponekad u životu i sportu dođu ovakvi momenti. Majami je bio pun izazova za mene, osjećam razočarenje, ogorčenost i odgovornost da pružam dobre partije na terenu. Naučila sam dosta važnih lekcija. Kada sve to kažem, poslije višemjesečne saradnje sa svojim trenerom odlučila sam da je vrijeme da Vim Fiset i ja krenemo različitim putem. Bilo je intenzivno, puno izazova i zahvalna sam na sve što je učinio za mene. Hvala ti na izdvojenom vremenu i svim lekcijama koje si me naučio. Želim ti sve najbolje i na ličnom i na profesionalnom nivou", napisala je Iga na Instagramu.

Mnogi njeni fanovi su primijetili i da ima čudan odnos sa svojim psihologom Darijom Abramovič, ali će ona ostati u timu.

"Ostatak mog tima ostaje nepromijenjen. Znam da imate mnogo pitanja, ali ću vam se javiti kada bude pravo vrijeme za to. Sada uzimam momenat za sebe ,da prođem kroz celo ovo iskustvo i da se spremim za sljedeće poglavlje. Prosto, korak po korak, jer često ponavljam - ovo je maraton, ne sprint. Hvala vam svima na podršci i vidimo se uskoro", zaključila je Iga Švjontek.

Iga Swiatek speaks about her sports psychologist, Daria Abramowicz, receiving hate after Break Point haircut scene:



“We already kind of spoke to Netflix about these things. I wish it could be done a bit differently. When we watched before the premiere, we couldn't have any…pic.twitter.com/8nZhOKjGfX — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 18, 2023

