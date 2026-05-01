Bivši igrač Borca osvojio titulu u Portugalu!

Dragan Šutvić
Vladan Danilović i Maritimo postali su prvaci drugoligaškog ranga i izborili mjesto u eliti.

Vladan Danilović osvojio titulu u Portugalu

Vladan Danilović je sa svojim Maritimom večeras i matematički obezbijedio osvajanje titule u drugoj ligi Portugala!

Još ranije je bivši prvotimac Borca sa svojim saigračima izborio mjesto u eliti, najmanje kao drugoplasirani, ali mu nisu izmakle ni šampionske lovorike. Maritimo je ovog petka trijumfovao nad Leiksoešom rezultatom 3:2 i tako stekao 12 bodova prednosti u odnosu na Akademiko Vizeu, koji će sutra odigrati svoj meč 32. kola, prvog od posljednja tri.

Maritimo se tako nakon tri sezone u drugoligaškom rangu vraća u najjače portugalsko društvo. Ispao je 2023. godine, nakon što je prethodno dugi niz godina bio neizostavni član elite. Zauzeo je tada 16. mjesto što nije bilo dovoljno za opstanak, da bi nakon dva neuspješna pokušaja konačno uspio da se vrati među portugalski krem.

Pretprošle sezone bio je četvrti, a prošle tek dvanaesti. Međutim, ove sezone kockice su se posložile...

Danilović je, inače, igrač Maritima od ljeta 2024. godine, a ove sezone je na 28 utakmica postigao jedan gol.

(mondo.ba, D. Šutvić)

