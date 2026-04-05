Nikola Jović je ovo čekao 20 mečeva: Povreda, pa klupa, sad konačno igra za Majami

Nikola Jović je poslije dužeg vremena ponovo ozbiljnije u rotaciji Majami Hita u pobjedi nad Vašingtonom.

Poslije šest mečeva na kojimka ga nije bilo Nikola Jović je zaigrao za Majami Hit, a zapravo je prvi put poslije 12. februara odigrao više od deset minuta. To znači da je ta;no 20 mečeva čekao dvocifenu minutažu.

U pobjedi Majamija 152:136 nad Vašingtonom igrao je 13 minuta i postigao 5 poena uz 2 skoka. Sa druge strane nije bilo Tristana Vukčevića u sastavu Vizardsa.

Prayers to Nikola Jovic.



His leg got bent on the landing…pic.twitter.com/z4g0taN9Pl — The HEAT Realm (@WadexFlash)April 4, 2026

Pobjedu je Majamiju sa 32 poena donio Haime Žakez, Kalel Ver je imao nestvaran dabl-dabl sa 24 poena i 19 skokova, a Endru Vigins je upisao 21 poen. Kod Vašingtona Rajli je dao 31 poen uz 5 skokova, Kuper je imao 20, a Hardi 19 poena.

Ovom pobjedom Majami je ostao na desetom mjestu, juri Orlando i Šarlot i nada se da bi do kraja regularne sezone mogao da se domogne i osmog mjesta Istoka. Vašington je sa 17 pobjeda najgori tim svoje konferencije.

