Bogdanoviću i Joviću ni sekund u NBA: Šta se dešava sa Srbima u Americi?

Bojan Jakovljević
Bogdan Bogdanović i Nikola Jović nisu dobili nikakvu minutažu u svojim timovima. Treneri im nisu dali nikakvu priliku...

Bogdan Bogdanović i Nikola Jović i dalje ne igraju u NBA Izvor: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Šta se dešava sa srpskim košarkašima u NBA ligi? Bogdan Bogdanović i Nikola Jović nisu dobili ni sekund u svojim timovima. Tajron Lu je ponovo "zaboravio" kapitena "orlova" u pobjedi Klipersa protiv Toronta i Darka Rajakovića (119:94). Slično je i sa Nikolom Jovićem na koga Erik Spolstra ne računa već nekoliko utakmica, pa tako ni u pobjedi protiv Klivlenda (120:103).

Vijesti oko Bogdana nisu novost, s obzirom na sramotan tretman kakav ima u ekipi iz Los Anđelesa već neko vrijeme. Jedini je igrač Klipersa koji nije dobio ni sekund. Čak ni kada je bilo jasno da je sve gotovo pošto je njegova ekipa u posljednji kvartal ušla sa "+20" (92:72). Nezaustavljiv je bio Kavaj Lenard (27, 6sk), dok je u Rajakovićevom timu najbolji bio Brendon Ingram (18, 6sk, 4as).

Sa druge strane Jović, koji je bio standardan u redovima Hita, već neko vrijeme ne dobija šansu. Povrijedio je leđa 21. februara, pa se konačno oporavio i bio u konkurenciji za tim od 18. marta i meča sa Šarlotom. Međutim, na posljednjih pet mečeva je igrao ukupno četiri minuta i to u porazu od Hjustona (123:122). To je bio jedini meč koji je igrao, pa ga tako nije bilo ni protiv Kavsa. U čemu je problem? Čeka se odgovor Spolstre i stručnog štaba. Što se meča tiče, kod pobjednika je najbolji bio Norman Pauel (19), a kod domaćina Donovan Mičel (28, 6sk).

Vašington je u duelu timova koji "tankuju" dobio Jutu (133:110), a Tristan Vukčević nije bio u sastavu zbog lakše povrede.

Rezultati:

  • Detroit - Atlanta 129:130 (poslije produžetka)
  • Indijana - LA Lejkers 130:137
  • Filadelfija - Čikago 157:137
  • Boston - Oklahoma 119:109
  • Klivlend - Majami 103:120
  • Memfis - San Antonio 98:128
  • Juta - Vašington 110:133
  • Minesota - Hjuston 110:108 (poslije produžetka)
  • Denver - Dalas 142:135
  • Golden Stejt - Bruklin 109:106
  • Portland - Milvoki 130:99
  • LA Klipers - Toronto 119:94

