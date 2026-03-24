Bogdana Bogdanovića se sjetili kad je sve bilo gotovo

Klipersi su ubjedljivo pobijedili Milvoki u Los Anđelesu, a Tajron Lu nastavlja da se bruka sa tretmanom prema Bogdanu Bogdanoviću.
Bogdan Bogdanović dobija sramotan tretman u Los Anđeles Klipersima. Trener Tajron Lu se prema njemu ponaša kao prema novajliji, a ne igraču koji i te kako može da pomogne ekipi. U ubjedljivoj pobjedi protiv Milvokija (129:96) se sjetio srpskog reprezentativca tek kada je sve bilo gotovo.
Ubacio ga je u igru tek u posljednjoj četvrtini i igrao je najmanje od svih, samo 7 minuta i 34 sekunde. Za to vrijeme uzeo je ukupno tri šuta (0/2 za dva, 0/1 za tri) i imao po jedan skok i asistenciju. I to sve u utakmici u kojoj nisu igrali ni Benedikt Maturin ni Bredli Bil koji je zbog povrede završio sezonu.
Kliperse je do pobjede predvodio Kavaj Lenard (28, 5sk), pratio ga je Bruk Lopez (19), dok Baksi ne znaju gdje udaraju bez povrijeđenog Janisa Adetokumba. Najbolji u njihovom timu bio je Geri Trent junior sa 20 poena.
Rezultati:
- Detroit - LA Lejkersi 113:110
- Majami - San Antonio 111:136
- Orlando - Indijana 126:128
- Filadelfija - Oklahoma 103:123
- Atlanta - Memfis 146:107
- Čikago - Hjuston 132:124
- Juta - Toronto 127:143
- Dalas - Golden Stejt 131:137 (poslije produžetka)
- Portland - Bruklin 134:99
- LA Klipersi - Milvoki 129:96
