"Mora da prestane da traži izgovore i glumi žrtvu": Trener Majamija brutalno odgovorio Nikoli Joviću

"Mora da prestane da traži izgovore i glumi žrtvu": Trener Majamija brutalno odgovorio Nikoli Joviću

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Srpski košarkaš Nikola Jović već duže vremena ne igra u timu Majamija. Zbog toga se oglasio, ali je ubrzo dobio i odgovor trenera Erika Spolstre

Erik Spolstra odgovorio Nikoli Joviću Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Srpski košarkaši nemaju mnogo sreće u NBA ligi. Osim Nikole Jokića, ne bismo mogli da kažemo da smo se nagledali mečeva Nikole Jovića, Bogdana Bogdanovića, Tristana Vukčevića... Mladi Nikola Đurišić vratio se u Srbiju. Tako ukratko izgleda situacija "orlova", zbog toga je Nikola Jović bio i nezadovoljan. Javno je kritikovao trenera Erika Spolstru, pa ubrzo je dobio i odgovor.

Nikola Jović ima procenat šuta za tri poena 26,9 odsto i on je sedmi najgori među svim NBA igračima. Ujedno, provodi i manje vremena na terenu. U sezoni za nama igrao je 25,1 minut u prosjeku, dok u tekućoj sezoni igra 17,2 minuta. Samim tim bilježi i nešto lošije brojke šuta, pa je igru Srbina prokomentarisao i trener Erik Spolstra.

"Koliko god da je bio frustriran ove godine i koliko god je imao osjećaj da ga prati loša sreća, upravo to se dešavalo i Haimeu Hakezu prošle godine", rekao je Spolstra, sugerišući da bi Jović mogao da primijeni sličan pristup. "Haime, nije tražio izgovore ni za šta. Samo je sve preuzeo na sebe i rekao: 'Moram da budem bolji.' Njegova namjera je bila da uđe u sve a da ne krivi bilo koga, samo da radi. I to je Nikolin cilj ovog ljeta - da nema mentalitet žrtve, da ne krivi druge. Da radi i poboljša stvari koje mora da popravi. Biće u redu."

"Skup vještina i visina i sve što on donosi na sto nije izgubljeno ni za koga od nas. Samo treba da izađe, preuzme odgovornost, bude spreman za kamp sljedeće godine i spreman da dostigne potencijal koji ima."

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

