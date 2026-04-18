"Mora da prestane da traži izgovore i glumi žrtvu": Trener Majamija brutalno odgovorio Nikoli Joviću

Srpski košarkaš Nikola Jović već duže vremena ne igra u timu Majamija. Zbog toga se oglasio, ali je ubrzo dobio i odgovor trenera Erika Spolstre

Srpski košarkaši nemaju mnogo sreće u NBA ligi. Osim Nikole Jokića, ne bismo mogli da kažemo da smo se nagledali mečeva Nikole Jovića, Bogdana Bogdanovića, Tristana Vukčevića... Mladi Nikola Đurišić vratio se u Srbiju. Tako ukratko izgleda situacija "orlova", zbog toga je Nikola Jović bio i nezadovoljan. Javno je kritikovao trenera Erika Spolstru, pa ubrzo je dobio i odgovor.

Nikola Jović ima procenat šuta za tri poena 26,9 odsto i on je sedmi najgori među svim NBA igračima. Ujedno, provodi i manje vremena na terenu. U sezoni za nama igrao je 25,1 minut u prosjeku, dok u tekućoj sezoni igra 17,2 minuta. Samim tim bilježi i nešto lošije brojke šuta, pa je igru Srbina prokomentarisao i trener Erik Spolstra.

"Koliko god da je bio frustriran ove godine i koliko god je imao osjećaj da ga prati loša sreća, upravo to se dešavalo i Haimeu Hakezu prošle godine", rekao je Spolstra, sugerišući da bi Jović mogao da primijeni sličan pristup. "Haime, nije tražio izgovore ni za šta. Samo je sve preuzeo na sebe i rekao: 'Moram da budem bolji.' Njegova namjera je bila da uđe u sve a da ne krivi bilo koga, samo da radi. I to je Nikolin cilj ovog ljeta - da nema mentalitet žrtve, da ne krivi druge. Da radi i poboljša stvari koje mora da popravi. Biće u redu."

"Skup vještina i visina i sve što on donosi na sto nije izgubljeno ni za koga od nas. Samo treba da izađe, preuzme odgovornost, bude spreman za kamp sljedeće godine i spreman da dostigne potencijal koji ima."